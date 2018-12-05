24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/12/2018
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:43
|08:15
|13:23
|15:59
|18:22
|19:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
- قضاء مراكش يؤجل محاكمة متهمين في "لاكريم"
- توقيف 16 شخصا متورطين في الهجرة غير الشرعية
- "حوادث المدن" تسقط 22 قتيلا و1945 جريحا
- وصف النهاري خنيفرة بـ"مرتع المعصية" يغضب مغاربة
- "ظلموني فبلادي" .. صلاة جماهيرية في ملعب الرجاء لرفع البلاء
الممثل الأمريكي فيغو مورتنسن ينتقد وضع السلطات في أيدي البلهَاء (5.00)
- أوجار والخليع يتيحان تخفيضات القطارات للقضاة وموظفي العدل - (77)
- وصف النهاري خنيفرة بـ"مرتع المعصية" يغضب مغاربة - (60)
- "ظلموني فبلادي" .. صلاة جماهيرية في ملعب الرجاء لرفع البلاء - (60)
- مباحثات جنيف تختبرُ جدية الإدارة الأمريكية لإنهاء نزاع الصحراء - (58)
- اسليمي: غياب بوتفليقة يعلن "الموت السياسي" للرئيس الجزائري - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
قضية خاشقجي .. تركيا تطالب بمسؤولين سعوديين
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 15:42
أصدرت النيابة التركية في إسطنبول أمر اعتقال ضد مسؤولين سعوديين اثنين، أحمد عسيري وسعود القحطاني، على خلفية مزاعم تورطهما في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.
وأشارت منابر إعلامية تركية إلى أن أمر الاعتقال ضد عسيري والقحطاني، المفترض أنهما مقربان من ولي العهد السعودي، يشير إلى أنهما "اثنان من المسؤولين عن التخطيط لقتل خاشقجي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - عثمان ابن عفان الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 16:00
ظهر الحق وزهق الباطل على تركيا اعادة النظر فى قضائها وامنها والسلام
تعليق غير لائق
-12
2 - HAMID الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 16:13
ااحقيقة هي ان تركيا لا يهمها المرحوم الخاشقجي
وما يهمها هو الضغط على السعودية لعلها ترضخ
وتعطيها المال لتغلق الملف ،و سفينة مرمرة لا خير
دليل ،اشهر من الاتهامات و التهديدات وفي الاخير
اغلق الملف بعد ان وافقت اسرائيل تعويض ضحايا
الاتراك واليوم العلاقة بين تركيا واسرائيل سمن على
عسل ....
وما يهمها هو الضغط على السعودية لعلها ترضخ
وتعطيها المال لتغلق الملف ،و سفينة مرمرة لا خير
دليل ،اشهر من الاتهامات و التهديدات وفي الاخير
اغلق الملف بعد ان وافقت اسرائيل تعويض ضحايا
الاتراك واليوم العلاقة بين تركيا واسرائيل سمن على
عسل ....
3 - أبو مهدي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 16:18
ومن يطالب بمحاسبة أردوغان عن جرائمه ضد الاكراد واعتقال زعيمهم عبد الله أوجلان ..ومن يستطيع فتح ملفاته القذرة المليئة بالتجاوزات المرتكبة في حق أتباع عبد الله غولن الذين تعرضوا للاعتقال والطرد من الوظائف بسبب أفكارهم؟
من يحاسب غول على هذه التجاوزات الماسة بحقوق مواطنيه ؟
من يحاسبه على محاولة قتله لأحد الصحفيين غداة خروجة من المحكمة وهو اللاجئ الآن في فرنسا ..؟
اذا كان آل سعود قد ارتكبوا حماقة في حق شخص فأردوغان وحزبه يرتكبون أفضع من ذلك في حق الاتراك الذين لا يشاركونهم قناعاتهم ..
وكل سكوت عن أفعاله هو تآمر خطير على حقوق الانسان
من يحاسب غول على هذه التجاوزات الماسة بحقوق مواطنيه ؟
من يحاسبه على محاولة قتله لأحد الصحفيين غداة خروجة من المحكمة وهو اللاجئ الآن في فرنسا ..؟
اذا كان آل سعود قد ارتكبوا حماقة في حق شخص فأردوغان وحزبه يرتكبون أفضع من ذلك في حق الاتراك الذين لا يشاركونهم قناعاتهم ..
وكل سكوت عن أفعاله هو تآمر خطير على حقوق الانسان
تعليق غير لائق
-18
4 - جرادي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 16:20
بحسب التقارير نستنتج ان المخابرات التركية واكثر منها الامريكية كانتا على علم بالجريمة قبل وقوعها ولو كان مواطنا امريكيا لتم انقاده قبل فوات الاوان .لكن تمت التضحية بالمغدور خاشقجي، ثم تغليب المصالح، ثم ابتزاز الاسرة الحاكمة بعد توريطها في ابشع جريمة قتل . سؤال فقط : هل يجرء ابن سلمان في حال تورطه في الجريمة ان يأمر بقتل خاشقجي بكل هذه السهولة ،ام تم التغرير به ببعض من يبتزونه الآن .؟؟؟؟
5 - sss الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 16:32
ذلك جزاء من مس بالمقدسات ،
لم يشاور في إستبدال السيف بالمنشار .
في خبر عاجل قيل أنه أثناء عملية تقطيع الجثة،
كانوا يستمعون لأغنية " حبيبي نجار" للمطربة شريفة فاضل .
لم يشاور في إستبدال السيف بالمنشار .
في خبر عاجل قيل أنه أثناء عملية تقطيع الجثة،
كانوا يستمعون لأغنية " حبيبي نجار" للمطربة شريفة فاضل .
6 - محمد التادلاوي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 16:57
تحية للقائد والزعيم البطل اردوغان بفضله تحولت تركيا إلى دولة متقدمة في جميع المجالات
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6