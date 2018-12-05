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الرئيسية | خارج الحدود | قضية خاشقجي .. تركيا تطالب بمسؤولين سعوديين

قضية خاشقجي .. تركيا تطالب بمسؤولين سعوديين

قضية خاشقجي .. تركيا تطالب بمسؤولين سعوديين
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 15:42

أصدرت النيابة التركية في إسطنبول أمر اعتقال ضد مسؤولين سعوديين اثنين، أحمد عسيري وسعود القحطاني، على خلفية مزاعم تورطهما في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.

وأشارت منابر إعلامية تركية إلى أن أمر الاعتقال ضد عسيري والقحطاني، المفترض أنهما مقربان من ولي العهد السعودي، يشير إلى أنهما "اثنان من المسؤولين عن التخطيط لقتل خاشقجي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عثمان ابن عفان الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 16:00
ظهر الحق وزهق الباطل على تركيا اعادة النظر فى قضائها وامنها والسلام
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-12
2 - HAMID الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 16:13
ااحقيقة هي ان تركيا لا يهمها المرحوم الخاشقجي
وما يهمها هو الضغط على السعودية لعلها ترضخ
وتعطيها المال لتغلق الملف ،و سفينة مرمرة لا خير
دليل ،اشهر من الاتهامات و التهديدات وفي الاخير
اغلق الملف بعد ان وافقت اسرائيل تعويض ضحايا
الاتراك واليوم العلاقة بين تركيا واسرائيل سمن على
عسل ....
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-8
3 - أبو مهدي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 16:18
ومن يطالب بمحاسبة أردوغان عن جرائمه ضد الاكراد واعتقال زعيمهم عبد الله أوجلان ..ومن يستطيع فتح ملفاته القذرة المليئة بالتجاوزات المرتكبة في حق أتباع عبد الله غولن الذين تعرضوا للاعتقال والطرد من الوظائف بسبب أفكارهم؟
من يحاسب غول على هذه التجاوزات الماسة بحقوق مواطنيه ؟
من يحاسبه على محاولة قتله لأحد الصحفيين غداة خروجة من المحكمة وهو اللاجئ الآن في فرنسا ..؟
اذا كان آل سعود قد ارتكبوا حماقة في حق شخص فأردوغان وحزبه يرتكبون أفضع من ذلك في حق الاتراك الذين لا يشاركونهم قناعاتهم ..
وكل سكوت عن أفعاله هو تآمر خطير على حقوق الانسان
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-18
4 - جرادي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 16:20
بحسب التقارير نستنتج ان المخابرات التركية واكثر منها الامريكية كانتا على علم بالجريمة قبل وقوعها ولو كان مواطنا امريكيا لتم انقاده قبل فوات الاوان .لكن تمت التضحية بالمغدور خاشقجي، ثم تغليب المصالح، ثم ابتزاز الاسرة الحاكمة بعد توريطها في ابشع جريمة قتل . سؤال فقط : هل يجرء ابن سلمان في حال تورطه في الجريمة ان يأمر بقتل خاشقجي بكل هذه السهولة ،ام تم التغرير به ببعض من يبتزونه الآن .؟؟؟؟
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-8
5 - sss الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 16:32
ذلك جزاء من مس بالمقدسات ،

لم يشاور في إستبدال السيف بالمنشار .

في خبر عاجل قيل أنه أثناء عملية تقطيع الجثة،

كانوا يستمعون لأغنية " حبيبي نجار" للمطربة شريفة فاضل .
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-4
6 - محمد التادلاوي الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 16:57
تحية للقائد والزعيم البطل اردوغان بفضله تحولت تركيا إلى دولة متقدمة في جميع المجالات
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