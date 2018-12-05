قضية خاشقجي .. تركيا تطالب بمسؤولين سعوديين

هسبريس ـ مُتابعة

أصدرت النيابة التركية في إسطنبول أمر اعتقال ضد مسؤولين سعوديين اثنين، أحمد عسيري وسعود القحطاني، على خلفية مزاعم تورطهما في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.

وأشارت منابر إعلامية تركية إلى أن أمر الاعتقال ضد عسيري والقحطاني، المفترض أنهما مقربان من ولي العهد السعودي، يشير إلى أنهما "اثنان من المسؤولين عن التخطيط لقتل خاشقجي".