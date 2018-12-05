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الرئيسية | خارج الحدود | القضاء يجيز خوض موراليس سباق الرئاسة ببوليفيا

القضاء يجيز خوض موراليس سباق الرئاسة ببوليفيا

القضاء يجيز خوض موراليس سباق الرئاسة ببوليفيا
هسبريس - إفي
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 00:20

أجازت المحكمة الانتخابية العليا في بوليفيا للرئيس إيفو موراليس الترشح للانتخابات الأولية، التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة خلال 2019.

وأعلنت رئيسة المحكمة الانتخابية، ماريا كريستينا تشوكي، قبول ترشح عدة متقدمين من بينهم موراليس، للانتخابات الأولية المرتقبة في 27 يناير القادم.

وأقرت نفس الهيئة ترشح نائب الرئيس البوليفي ألفارو جارثيا لينيرا لخوض المنافسة على شغل ثاني أعلى منصب في الدولة.

ومن المتوقع أن يترشح موراليس، عن حزب الحركة من أجل الاشتراكية الحاكم، في انتخابات العام المقبل في بوليفيا عقب سماح المحكمة الدستورية لترشحه لولاية رابعة على التوالي، رغم الحد الأقصى المنصوص عليه في الدستور.

وتسبب ذلك في تعرضه لانتقادات من معارضيه الذين يتهمونه بمحاولة البقاء في السلطة.

وفي حال فوز موراليس في انتخابات عام 2019 سيحكم حتى 2025 في المئوية الثانية على استقلال بوليفيا.

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