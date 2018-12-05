ضبط ومصادرة أكثر من طن مخدرات ببنما

هسبريس - إفي

تمكن الجهاز الوطني البحري الجوي فى بنما من مصادرة حوالي 1.2 طن من المخدرات، كما اعتقلت اثنين من الأجانب، بزعم ارتباطهما بعمليات تهريب.

ونُفذت العملية فى مقاطعة هيريرا بوسط البلاد، وفقا لما ذكرته قوات الشرطة، وتم تحديد مكان المخبأ الذي يحتوي على 39 حزمة من المخدرات، وتأمينه بواسطة وحدات أمنية، في إطار العمليات الدورية لمراقبة الاتجار غير المشروع، التي أسفرت أيضا عن اعتقال أجنبيين اثنين ومصادرة زورق سريع.

وتم نقل المضبوطات إلى واحدة من قواعد الجهاز في تلك المنطقة من البلد اللاتيني.

وحتى هذا الوقت من العام الحالي، ضبطت "سينان" 31 ألفا و795 حزمة من المواد المخدرة، وفقا للمعلومات الرئيسية.