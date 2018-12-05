24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1513:2315:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "حوادث المدن" تسقط 22 قتيلا و1945 جريحا (5.00)

  2. "غياب طبيب" يخرج سكانا إلى الاحتجاج بمرزوكة (5.00)

  3. التقنيون ينتقدون الحكومة ويطالبون برفع الأجور (5.00)

  4. الممثل الأمريكي فيغو مورتنسن ينتقد وضع السلطات في أيدي البلهَاء (5.00)

  5. المغرب قبلة للملتقيات الإفريقية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ضبط ومصادرة أكثر من طن مخدرات ببنما

ضبط ومصادرة أكثر من طن مخدرات ببنما

ضبط ومصادرة أكثر من طن مخدرات ببنما
هسبريس - إفي
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 10:52

تمكن الجهاز الوطني البحري الجوي فى بنما من مصادرة حوالي 1.2 طن من المخدرات، كما اعتقلت اثنين من الأجانب، بزعم ارتباطهما بعمليات تهريب.

ونُفذت العملية فى مقاطعة هيريرا بوسط البلاد، وفقا لما ذكرته قوات الشرطة، وتم تحديد مكان المخبأ الذي يحتوي على 39 حزمة من المخدرات، وتأمينه بواسطة وحدات أمنية، في إطار العمليات الدورية لمراقبة الاتجار غير المشروع، التي أسفرت أيضا عن اعتقال أجنبيين اثنين ومصادرة زورق سريع.

وتم نقل المضبوطات إلى واحدة من قواعد الجهاز في تلك المنطقة من البلد اللاتيني.

وحتى هذا الوقت من العام الحالي، ضبطت "سينان" 31 ألفا و795 حزمة من المواد المخدرة، وفقا للمعلومات الرئيسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.