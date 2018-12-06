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الرئيسية | خارج الحدود | بيع "رسالة الله" لأينشتاين بـ2.9 مليون دولار

بيع "رسالة الله" لأينشتاين بـ2.9 مليون دولار

بيع "رسالة الله" لأينشتاين بـ2.9 مليون دولار
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 06 دجنبر 2018 - 02:15

بيعت "رسالة الله" للعالم ألبرت أينشتاين، التي ينتقد فيها فكرة الإله ويرفض الكتاب المقدس، في "دار كريستي" للمزادات بنحو 2.9 مليون دولار، ما يمثل نحو ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الذي تم تقديره.

وكتب آينشتاين في الرسالة إن "كلمة الله بالنسبة لي ليست أكثر من تعبير ونتاج نقاط الضعف البشرية، والكتاب المقدس مجموعة من الأساطير المشرفة، ولكنها لا تزال بدائية".

وأشارت صالة المزادات الكائنة في أمريكا إلى أن الرسالة، التي كُتبت في برنستون قبل عام واحد من وفاته، في 3 يناير 1954، تعتبر واحدة من أشهر كتاباته عن الله وهويته كيهودي، والبحث الأبدي عن معنى الحياة، وهي التعبير الأوضح عن آراءه الدينية والفلسفية.

وبيعت هذه الرسالة، التي قدر الخبراء أن سعرها يتراوح بين 1 و1.5 مليون دولار، مع إضافة العمولات والضرائب، بمبلغ مليونين و892 ألفا و500 دولار، في مزاد نظمته الشركة خصيصا لبيعها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد الخميس 06 دجنبر 2018 - 03:04
أنا أعطوني فقط ألف دولار وسأكتب لكم مائة رسالة قيمة ومفيدة تتناول مواضيع العلم والدين والفلسفة والكون، تدفعون مئات الملايين لشراء إحدى لوحات بيكاسو التي كلها ألوان وخربشات غير مفهومة أما بالنسبة لي أعطوني فقط خمسمائة دولار شهريا وأنا سأرسم لكم عشرات اللوحات الجميلة وفوق ذلك سأغني وأطبل وأنشد لكم أشعارا
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-5
2 - عبد الفتاح الخميس 06 دجنبر 2018 - 03:13
الناس نيام والنوم فيه أضغاة أحلام فإذا ما ماتوا إنتبهوا. إنتبهوا إلى الحقيقة العضمى أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى.
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3
3 - كافر الخميس 06 دجنبر 2018 - 03:18
هل أنتم أذكى من أينشتاين يا مسلمين؟ هههه
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-3
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