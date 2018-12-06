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كُتّاب وآراء
بيع "رسالة الله" لأينشتاين بـ2.9 مليون دولار
بيعت "رسالة الله" للعالم ألبرت أينشتاين، التي ينتقد فيها فكرة الإله ويرفض الكتاب المقدس، في "دار كريستي" للمزادات بنحو 2.9 مليون دولار، ما يمثل نحو ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الذي تم تقديره.
وكتب آينشتاين في الرسالة إن "كلمة الله بالنسبة لي ليست أكثر من تعبير ونتاج نقاط الضعف البشرية، والكتاب المقدس مجموعة من الأساطير المشرفة، ولكنها لا تزال بدائية".
وأشارت صالة المزادات الكائنة في أمريكا إلى أن الرسالة، التي كُتبت في برنستون قبل عام واحد من وفاته، في 3 يناير 1954، تعتبر واحدة من أشهر كتاباته عن الله وهويته كيهودي، والبحث الأبدي عن معنى الحياة، وهي التعبير الأوضح عن آراءه الدينية والفلسفية.
وبيعت هذه الرسالة، التي قدر الخبراء أن سعرها يتراوح بين 1 و1.5 مليون دولار، مع إضافة العمولات والضرائب، بمبلغ مليونين و892 ألفا و500 دولار، في مزاد نظمته الشركة خصيصا لبيعها.