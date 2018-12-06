مداهمات دولية توقف 90 منتميا إلى "المافيا"

هسبريس ـ مُتابعة

قالت الشرطة الإيطالية إنه تم إلقاء القبض على إجمالي 90 شخصا، في عدة دول بأوروبا وأمريكا الجنوبية، كجزء من حملة دولية ضد "مافيا ندرانغيتا".

وجاء في بيان الشرطة أن من تم القبض عليهم متهمون بجرائم مختلفة؛ بينها الانتماء للمافيا وتهريب المخدرات وغسل الأصول من مصادر إجرامية.

وأضاف البيان أن الحملة هي نتيجة أعوام من عمليات التحقيق المكثفة، قام بها فريق إيطالي وهولندي وألماني مشترك، بالتنسيق مع وكالة "يوروجاست" التابعة للاتحاد الأوروبي.