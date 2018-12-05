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اجتماع أمميّ يلاقي بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 14:35
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن اجتماعا عُقد، اليوم الأربعاء، في رأس الناقورة برئاسة القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اللواء ستيفانو ديل كول، وبحضور ضباط من الجيش اللبناني وآخرين من الجيش الإسرائيلي.
وذكر المصدر نفسه أن "المناقشات تركز على الأعمال الإسرائيلية الأخيرة، بالإضافة إلى الخروقات للخط الأزرق".
وأطلق الجيش الإسرائيلي أمس حملة "درع الشمال" على الحدود الشمالية بهدف "كشف وإحباط الأنفاق الهجومية التي قام حزب الله بحفرها"، وأعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، استمرار العملية.