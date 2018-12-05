24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1513:2315:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "غياب طبيب" يخرج سكانا إلى الاحتجاج بمرزوكة (5.00)

  2. التقنيون ينتقدون الحكومة ويطالبون برفع الأجور (5.00)

  3. الممثل الأمريكي فيغو مورتنسن ينتقد وضع السلطات في أيدي البلهَاء (5.00)

  4. "سبيس إكس" تطلق 64 قمرا صناعيا دفعة واحدة (5.00)

  5. صادرات الصناعة التقليدية تسجل ارتفاعا قياسيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | اجتماع أمميّ يلاقي بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين

اجتماع أمميّ يلاقي بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين

اجتماع أمميّ يلاقي بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 14:35

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن اجتماعا عُقد، اليوم الأربعاء، في رأس الناقورة برئاسة القائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اللواء ستيفانو ديل كول، وبحضور ضباط من الجيش اللبناني وآخرين من الجيش الإسرائيلي.

وذكر المصدر نفسه أن "المناقشات تركز على الأعمال الإسرائيلية الأخيرة، بالإضافة إلى الخروقات للخط الأزرق".

وأطلق الجيش الإسرائيلي أمس حملة "درع الشمال" على الحدود الشمالية بهدف "كشف وإحباط الأنفاق الهجومية التي قام حزب الله بحفرها"، وأعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، استمرار العملية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.