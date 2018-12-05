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الرئيسية | خارج الحدود | مفاوضات غير رسمية بين أمريكا وكوريا الشمالية

مفاوضات غير رسمية بين أمريكا وكوريا الشمالية

مفاوضات غير رسمية بين أمريكا وكوريا الشمالية
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 18:50

ذكرت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية أن رئيس قسم الشؤون الكورية في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أندرو كيم، قد قام بزيارة غير معلن عنها ، حيث التقى بثلاثة مسؤولين من بيونغ يانغ بشكل سري في منطقة "بانمونجوم".

ورغم عدم الكشف عن هوية أولئك المسؤولين الشماليين إلا أن بعض التقارير تشير إلى أنه كان من بينهم نائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية؛ تشيه سون هي.

وقد تبادل الجانبان الآراء حول الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية ؛التي من المتوقع عقدها في بداية العام القادم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال للصحفيين، في الأول من هذا الشهر، إنه يتوقع عقد القمة مع الزعيم الكوري الشمالي في يناير أو فبراير من العام القادم، وأن هناك ثلاثة أماكن مرشحة لاستضافتها.

ويُعتقد أن الجانبين ناقشا سبل تفكيك المنشآت النووية في منطقة يونجبيون الكورية الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة كانتا قد اتفقتا على عقد مباحثات عالية المستوى بين نائب رئيس اللجنة العليا لحزب العمال الكوري الشمالي، كيم يونج تشول ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو" يوم 8 من هذا الشهر، لكنهما أجلا المباحثات ولم يحددا موعدا جديدا لها حتى الآن.

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