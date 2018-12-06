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الرئيسية | خارج الحدود | اعتقال جنرال بوسني سابق بسبب جرائم حرب

اعتقال جنرال بوسني سابق بسبب جرائم حرب

اعتقال جنرال بوسني سابق بسبب جرائم حرب
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 06 دجنبر 2018 - 03:09

اعتقل في سراييفو رامز دريكوفيتش، الجنرال السابق في الجيش البوسني المسلم، لتورطه المزعوم في جرائم حرب ضد المدنيين الصربيين في المنطقة الشرقية من كالينوفيك، في عام 1995، خلال حرب البوسنة.

واعتقل دريكوفيتش بأمر من مكتب المدعي الخاص، الذي يحقق في هذا النوع من الجرائم، وفقا لصحيفة "أوسلوبوديني" الرقمية، بتهمة إعطاء أوامر بقصف بلدة كالينوفيك، التي يسكنها مدنيون صرب، بطريقة عشوائية.

وقصفت وحدات المدفعية المنطقة بأسلحة ذات قوة تدميرية كبيرة في مناسبات عديدة، خلال شهري ماي ويونيو 1995 ، حسب ما أشارت إليه مذكرة مكتب المدعي العام.

يشار إلى أن الحرب البوسنية، التي أعقبت انهيار الاتحاد اليوغسلافي السابق، أدت إلي مواجهات بين مسلمي البوسنة والصرب والكروات، بين عامي 1992 و1995 ، وتسببت في مقتل ما يقرب من 100 ألف شخص.

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