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الرئيسية | خارج الحدود | المعارضة تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ في فرنسا

المعارضة تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ في فرنسا

المعارضة تدعو إلى إعلان حالة الطوارئ في فرنسا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 16:45

دعا زعيم أكبر حزب فرنسي معارض إلى فرض حالة الطوارئ قبل احتجاجات جديدة تعتزم حركة "السترات الصفراء" تنظيمها السبت القادم.

وقال لوران ووكيز، زعيم حزب الجمهوريين المعارض، ضمن تصريح لمحطة "فرنسا 2" التلفزية إن من شأن فرض الطوارئ إتاحة تأمين قوات الأمن و"مساعدتنا في حماية من يريدون التظاهر سلميا".

وأضاف ووكيز :"لا أريد أن تنزلق البلاد إلى الفوضى"، وذلك بعد أيام من احتجاجات في وسط باريس شهدت أعمال عنف.

وحث ووكيز الرئيس إيمانويل ماكرون على معالجة الموقف، بعد استمرار الاحتجاجات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية على خلفية زيادات كان يجري التخطيط لها على الضرائب المفروضة على البنزين والديزل.

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أعلن، في وقت سابق، إرجاء تطبيق الزيادات لمدة ستة أشهر لإتاحة الوقت لعملية التشاور، حسب ما وعد ماكرون قبل ذلك.

وقال ووكيز :"الفرنسيون لا يريدون هذه الضريبة. وإرجاؤها لستة أشهر لا معنى له. إنما يتعين إلغاؤها".

ودعا متحدثون باسم الاحتجاجات إلى مظاهرات جديدة السبت القادم في باريس، رغم ما شهدته احتجاجات الأسبوع الماضي من أعمال شغب ومصادمات مع الشرطة.

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