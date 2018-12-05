24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4308:1513:2315:5918:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "حوادث المدن" تسقط 22 قتيلا و1945 جريحا (5.00)

  2. "غياب طبيب" يخرج سكانا إلى الاحتجاج بمرزوكة (5.00)

  3. التقنيون ينتقدون الحكومة ويطالبون برفع الأجور (5.00)

  4. الممثل الأمريكي فيغو مورتنسن ينتقد وضع السلطات في أيدي البلهَاء (5.00)

  5. وزارة التربية الوطنية تترصد المتوفين لتفرج عن تعويضاتهم! (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إلغاء حقيبة التشغيل من تشكيلة الحكومة البرازيلية

إلغاء حقيبة التشغيل من تشكيلة الحكومة البرازيلية

إلغاء حقيبة التشغيل من تشكيلة الحكومة البرازيلية
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:20

أفادت وسائل إعلام برازيلية بأنه سيتم إلغاء وزارة التشغيل من التشكيلة الحكومية المقبلة اعتبارا من فاتح يناير 2019، موعد تولي الرئيس المنتخب، جايير بولسونارو لمهامه على رأس البلد الجنوب أمريكي.

وذكرت المصادر ذاتها، استنادا إلى تصريحات وزير "البيت المدني" (رئاسة الحكومة) في الحكومة المقبلة، أونيكس لورينزوني، أن المهام الحالية للوزارة ستوزع على وزارات العدل والاقتصاد والمواطنة.

وأضاف المسؤول أن مهام الشؤون النقابية ومراقبة ظروف العمل ستكون في عهدة وزارة العدل، فيما ستتكلف وزارتا الاقتصاد والمواطنة بسياسات التشغيل؛ ومختلف الأنشطة التي تهم المشغلين والمقاولين.

وكشف لورينزوني، المكلف بعملية انتقال السلطة نحو الحكومة اليمينة للرئيس المنتخب، أن الجهاز التنفيذي المقبل سيضم 20 حقيبة، وحقيبيتن ستتمتعان بوضع مماثل لوضع الوزراء هما البنك المركزي والادعاء العام.

وتم الإعلان عن أسماء 20 وزيرا ومسؤولا رفيعا ضمن حكومة بولسونارو المقبلة، من ضمنهم عسكريون، وسيتم خلال الأيام المقبلة الكشف عن إسمي من سيتوليا حقيبتي البيئة وحقوق الانسان.

وفضلا عن الأميرال بالبحرية، بينتو كوستا جونيور، الذي عين الجمعة الماضي على رأس وزارة المعادن والطاقة، عين بولسونارو ثلاثة جنرالات في جيش الاحتياط على رأس وزارة الدفاع وديوان الأمن المؤسساتي وكتابة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

كما عين الرئيس اليميني عسكريا سابقا على رأس وزارة البنيات التحتية، فيما تولى رائد الفضاء والربان الحربي السابق، ماركوس بونتيس على رأس وزارة العلوم والتكنولوجيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سلام الصويري الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:41
في المغرب يجب الغاء اغلب وزارات الريع وهي السياحة والشباب والسكنى والتشغيل والأوقاف والبيئة والماء والصناعة التقليدية كلها مناصب تلتهم الميزانية من اموال الشعب خلقت لارضاء رموز الفساد السياسي والسلطوي ليس لها اَي دور مثلا هل يوجد في العالم وزارة للشباب .
كفى البلد عبثا واهدار للمال العام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - حميد الخميس 06 دجنبر 2018 - 00:45
رئيس الحكومة الاشتراكي اليوناني قال أكثر منه و عندما دخل للمعمعة زاد غرقها كريديات و كما قالت ناس الغيوان
اللي قال العصيبة باردة يدير يدو فيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.