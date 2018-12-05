إلغاء حقيبة التشغيل من تشكيلة الحكومة البرازيلية

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت وسائل إعلام برازيلية بأنه سيتم إلغاء وزارة التشغيل من التشكيلة الحكومية المقبلة اعتبارا من فاتح يناير 2019، موعد تولي الرئيس المنتخب، جايير بولسونارو لمهامه على رأس البلد الجنوب أمريكي.

وذكرت المصادر ذاتها، استنادا إلى تصريحات وزير "البيت المدني" (رئاسة الحكومة) في الحكومة المقبلة، أونيكس لورينزوني، أن المهام الحالية للوزارة ستوزع على وزارات العدل والاقتصاد والمواطنة.

وأضاف المسؤول أن مهام الشؤون النقابية ومراقبة ظروف العمل ستكون في عهدة وزارة العدل، فيما ستتكلف وزارتا الاقتصاد والمواطنة بسياسات التشغيل؛ ومختلف الأنشطة التي تهم المشغلين والمقاولين.

وكشف لورينزوني، المكلف بعملية انتقال السلطة نحو الحكومة اليمينة للرئيس المنتخب، أن الجهاز التنفيذي المقبل سيضم 20 حقيبة، وحقيبيتن ستتمتعان بوضع مماثل لوضع الوزراء هما البنك المركزي والادعاء العام.

وتم الإعلان عن أسماء 20 وزيرا ومسؤولا رفيعا ضمن حكومة بولسونارو المقبلة، من ضمنهم عسكريون، وسيتم خلال الأيام المقبلة الكشف عن إسمي من سيتوليا حقيبتي البيئة وحقوق الانسان.

وفضلا عن الأميرال بالبحرية، بينتو كوستا جونيور، الذي عين الجمعة الماضي على رأس وزارة المعادن والطاقة، عين بولسونارو ثلاثة جنرالات في جيش الاحتياط على رأس وزارة الدفاع وديوان الأمن المؤسساتي وكتابة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

كما عين الرئيس اليميني عسكريا سابقا على رأس وزارة البنيات التحتية، فيما تولى رائد الفضاء والربان الحربي السابق، ماركوس بونتيس على رأس وزارة العلوم والتكنولوجيا.