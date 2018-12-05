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الرئيسية | خارج الحدود | بوتين يهدد بتطوير صواريخ جديدة ردا على أمريكا

بوتين يهدد بتطوير صواريخ جديدة ردا على أمريكا

بوتين يهدد بتطوير صواريخ جديدة ردا على أمريكا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 17:40

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حالة قيام الولايات المتحدة بتطوير صواريخ، متوسطة وقصيرة المدى، ستفعل روسيا نفس الأمر أيضا.

جاء ذلك بعد إعلان واشنطن عزمها الانسحاب من أول معاهدة لنزع الأسلحة النووية ذات الصلة بـ"الحرب الباردة"؛ والموقعة في عام 1987.

وقال بوتين في تصريحات صحفية: "يتضح الآن أن شركاءنا الأمريكيين يعتبرون أن الوضع قد تغير لدرجة أنه يجب على الولايات المتحدة، أيضا، امتلاك تلك الأسلحة. ماذا سيكون ردنا؟ .. ببساطة: نحن أيضا سنفعل ذلك".

وفي الوقت نفسه، أصر بوتين على معارضة الكريملين لخروج واشنطن من المعاهدة، رغم أنه لم يشر إلى إنذار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء لموسكو لكي تكف عن خرق المعاهدة المذكورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - youssef maaseik الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 17:54
حرب باردة فيما بينهم منذ سنوات و حرب حامية على العرب والمسلمين في رمشة عين. المسرحية مازالت مستمرة وكل يوم مشهد جديد أمام الجمهور أعداء وخلف الستار أصدقاء والله يمهل ولا يهمل.
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