بوتين يهدد بتطوير صواريخ جديدة ردا على أمريكا

هسبريس ـ مُتابعة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حالة قيام الولايات المتحدة بتطوير صواريخ، متوسطة وقصيرة المدى، ستفعل روسيا نفس الأمر أيضا.

جاء ذلك بعد إعلان واشنطن عزمها الانسحاب من أول معاهدة لنزع الأسلحة النووية ذات الصلة بـ"الحرب الباردة"؛ والموقعة في عام 1987.

وقال بوتين في تصريحات صحفية: "يتضح الآن أن شركاءنا الأمريكيين يعتبرون أن الوضع قد تغير لدرجة أنه يجب على الولايات المتحدة، أيضا، امتلاك تلك الأسلحة. ماذا سيكون ردنا؟ .. ببساطة: نحن أيضا سنفعل ذلك".

وفي الوقت نفسه، أصر بوتين على معارضة الكريملين لخروج واشنطن من المعاهدة، رغم أنه لم يشر إلى إنذار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء لموسكو لكي تكف عن خرق المعاهدة المذكورة.