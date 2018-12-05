الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز "الأورو" عملة دولية

هسبريس - د.ب.أ

ناقشت المفوضية الأوروبية الأربعاء أفكارا بشأن تعزيز الأورو كعملة دولية؛ وذلك في وقت يتهم الكثيرون الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الدولار بصورة أكبر بصفته أداة دبلوماسية.

وكان رئيس المفوضية جان كلود يونكر قال في شتنبر الماضي إن الأورو يجب أن يلعب دورا أكبر في المعاملات الدولية، مضيفا أن العملة الأوروبية الموحدة يجب أن تصبح "أداة فعالة" في السيادة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية اليوم الأربعاء إن قوة الأورو سوف تعزز مقاومة النظام المالي العالمي وتقدم مزيدا من الخيارات وتحد من خطورة الاعتماد على عملة واحدة، مع الحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي والتجارة حول العالم.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس: "يجب أن يعكس الأورو الثقل السياسي والاقتصادي والمالي لمنطقة الأورو ويدعم نظاما سياسيا واقتصاديا دوليا متوازنا ويستند إلى قواعد".

واستخدمت واشنطن خلال الأشهر الأخيرة الدور العالمي للدولار لفرض عقوبات قوية على الشركات التي تتعامل مع إيران؛ مع ذلك، واجهت الجهود الرامية إلى تعزيز الأورو ليكون عملة منافسة تواجه عقبات.

ومن بين أمور أخرى، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي القيام بخطوات لتعزيز مقاومة الأورو وتكامل القطاع المالي في الكتلة الأوروبية، وهى الإصلاحات التي واجهت مقاومة من دول أعضاء، مثل ألمانيا.

ودافعت المفوضية عن "الدبلوماسية الاقتصادية"، وأشارت إلى أنه يجب تعزيز البنية التحتية للسوق المالي.

يشار إلى أن الثقة في الأورو تضررت بسبب الأزمة المالية في أوروبا، إذ لم تتمكن العملة حتى الآن من العودة إلى مستوياتها بصورة كاملة.

وأشارت المفوضية إلى أن الأورو يمثل الآن نحو 20% من الاحتياطي الدولي للبنوك المركزية الأجنبية، في حين أن أكثر من 20% من الديون الدولية كانت بالأورو بحلول أواخر 2017، أي نحو نصف مستوى ما قبل الأزمة في عام 2007.

وأوضحت المفوضية أن الأورو يعد بالفعل أداة مقبولة في التعاملات الدولية على نطاق واسع، مشيرة إلى أن نحو 36 % من قيمة التعاملات الدولية العام الماضي تمت بعملة الأورو مقارنة بنحو 40% بعملة الدولار.

وأوصت المفوضية اليوم الدول الأعضاء بتعزيز استخدام الأورو في الاتفاقيات الدولية في مجال الطاقة، كما طالبت بتعزيز مراكز الغاز المسال في أوروبا لتعزيز المنتجات التي تعتمد على الأورو.

ويشار إلى أن قرار استخدام عملة غير الأخرى يكمن في أيدي الشركات والتجار.