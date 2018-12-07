24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1613:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رسالة إلى علماء الإسلام (5.00)

  2. توسع العمران يرمي تاريخ شارع "البوليبار" بطنجة في جُب النسيان (5.00)

  3. الغموض يلف استضافة النسخ الثلاث المقبلة لكأس الأمم الإفريقية (5.00)

  4. نشاط ترفيهي يستهدف القاصرين في سجن خريبكة (5.00)

  5. كفتة الكلاب .. رواية أخرى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تهميش المهاجرين يرتبط باستهداف حالتهم الصحية

تهميش المهاجرين يرتبط باستهداف حالتهم الصحية

تهميش المهاجرين يرتبط باستهداف حالتهم الصحية
هسبريس - إفي
الجمعة 07 دجنبر 2018 - 03:35

يجري استغلال خرافات لا أساس لها حول الهجرة والحالة الصحية للمهاجرين، مثل الصورة النمطية لكون المهاجرين مصابين بأمراض، لتبرير سياسات عدائية في العديد من البلدان، وفقا لتقرير نُشر في مجلة لانسيت (The Lancet) الطبية.

وتشير الدراسة، التي أعدتها لجنة شكلتها كلية لندن الجامعية والمجلة الطبية البريطانية 'لانسيت'، إلى أن هذه الخرافات "ضارة" للناس والمجتمعات، وأصبحت القاعدة في إطار خطاب شعبي معين.

وبسبب هذا الوضع، تقول الدورية إن العديد من الدول طبقت سياسات تقييدية، مثل احتجاز المهاجرين على الحدود الأمريكية أو رفض العلاج في الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا.

وتؤكد الدراسة، التي اعتمدت على تحليلات دولية جديدة، أن هذه الخرافات لا أساس لها من الصحة، وأن الهجرة تمثل ميزة لاقتصادات الدول التي يتوافد عليها المهاجرون.

واستنكرت استغلال الصحة العامة وتوفير النفقات كحجج لتقييد حصول المهاجرين على الرعاية الصحية.

جدير بالذكر أن عام 2018 شهد هجرة أكثر من مليار شخص، 25% من هذا العدد عبر الحدود الدولية.

وسيتم نشر هذا التقرير كاملا بشكل رسمي في 8 ديسمبر الجاري في مؤتمر الأمم المتحدة الحكومي الدولي في مدينة مراكش المغربية.

ومن جانبه، أشار مدير لانسيت، ريتشارد هورتون، إلى أن مشكلة الهجرة تُستغل في العديد من البلدان لتقسيم المجتمعات ودعم أجندة شعبوية.

واختتم هورتون حديثه قائلا "يساهم المهاجرون في الاقتصاد بدرجة أكبر من تكلفتهم، والطريقة التي نقيد بها صحتهم ورفاهيتهم اليوم سيكون لها مردود على مجتمعاتنا لأجيال قادمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.