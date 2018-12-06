الوداع الأخير يعيد جثمان "بوش الأب" إلى تكساس

هسبريس - إفي

عاد جثمان جورج بوش الأب، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، إلى قاعدة إلينجتون فيلد العسكرية في هيوستن، بولاية تكساس، استعدادا للوداع الأخير من عائلته وأصدقائه.

وتم نقل الجثمان إلى كنيسة سانت مارتن الأسقفية بمدينة تكساس، وهو المكان الذي كان الراحل وزوجته، السيدة الأولى السابقة باربرا بوش التي توفيت في أبريل من هذا العام، يذهبان إليه بانتظام.

تقام مراسيم تأبين بوش الأب غدا الجمعة، وبعد القداس الخاص سيتم نقل الرئيس الـ41 للولايات المتحدة إلى مثواه الأخير على متن قطار أطلق عليه اسم "بوش 414"، تكريما له.

رفات جورج بوش الأب سيوارى الثرى بجوار زوجته باربرا بوش، في مكتبة جورج بوش الواقعة في بلدة كولدج ستيشن بتكساس، على بعد 160 كيلومترا من هيوستن.

وكان بوش الأب طيارا عسكريا أثناء الحرب العالمية الثانية، وشغل منصب الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، وكذلك نائبا للرئيس الأسبق رونالد ريغان؛ قبل أن يفوز بالرئاسة.