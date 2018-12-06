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الرئيسية | خارج الحدود | الوداع الأخير يعيد جثمان "بوش الأب" إلى تكساس

الوداع الأخير يعيد جثمان "بوش الأب" إلى تكساس

الوداع الأخير يعيد جثمان "بوش الأب" إلى تكساس
هسبريس - إفي
الخميس 06 دجنبر 2018 - 11:50

عاد جثمان جورج بوش الأب، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، إلى قاعدة إلينجتون فيلد العسكرية في هيوستن، بولاية تكساس، استعدادا للوداع الأخير من عائلته وأصدقائه.

وتم نقل الجثمان إلى كنيسة سانت مارتن الأسقفية بمدينة تكساس، وهو المكان الذي كان الراحل وزوجته، السيدة الأولى السابقة باربرا بوش التي توفيت في أبريل من هذا العام، يذهبان إليه بانتظام.

تقام مراسيم تأبين بوش الأب غدا الجمعة، وبعد القداس الخاص سيتم نقل الرئيس الـ41 للولايات المتحدة إلى مثواه الأخير على متن قطار أطلق عليه اسم "بوش 414"، تكريما له.

رفات جورج بوش الأب سيوارى الثرى بجوار زوجته باربرا بوش، في مكتبة جورج بوش الواقعة في بلدة كولدج ستيشن بتكساس، على بعد 160 كيلومترا من هيوستن.

وكان بوش الأب طيارا عسكريا أثناء الحرب العالمية الثانية، وشغل منصب الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، وكذلك نائبا للرئيس الأسبق رونالد ريغان؛ قبل أن يفوز بالرئاسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - احمد الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:05
فما بكت عليهم السماء و الارض و ما كانوا منظرين.
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2 - مصطفى الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:13
كل من عليها فان .ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ..صدق الله العظيم.........)))
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3 - sss الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:22
كم أرواحاً أزهقت ،كم شعوباً شردت .
و في الأخير الدوام لله .
ماذا ستقول أمام الله عن كل الجرائم ، التي
إِرتكبتَ أو أُرتُكبت على يدك .
منك لله .
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9
4 - mortada الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:24
سبحان الحي الذي لا يموت....سبحان الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والضاهر الذي ليس أضهر منه شيء والباطن الذي ليس أبطن منه شيء... سبحانك رب بصفاتك العلا يا مالك الملك يا ذا الجلال و الإكرام.... تذكرت جبروت هذا الرجل وبأسه و شدته ... أين هو الآن؟ ؟؟... أكيد عند الجبار ذو البأس الشديد ...غريب أمر من لا يتعظ بالموت
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7
5 - عبدو مراكش الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:29
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم
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10
6 - rahal الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:30
انا لله وانا اليه راجعون هادم اللذات يقضي على الكبير والصغير افعل ما شئت فإنك مجاز به واحب من شئت فإنك مفارقه وعش ما شئت فإنك ميت الدوام لواحد هو الواحد
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7 - ابراهيم الادريسي الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:36
إلى الجحيم على ما اقترفت يداه من دماء ودمار في بلاد المسلمين.
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11
8 - rachid الخميس 06 دجنبر 2018 - 12:37
ظل الشيطان في اﻻرض وصانع حرب الخليج اﻻولى أرواح العراقيين في عنقه إلى يوم القيامة وبعدها إلى جهنم وبئس المصير
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