24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:15
|13:23
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "حوادث المدن" تسقط 22 قتيلا و1945 جريحا
- رسالة إلى علماء الإسلام
- الممثل الأمريكي فيغو مورتنسن ينتقد وضع السلطات في أيدي البلهَاء
- أولاد مولود ومحادثات جنيف
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
وزارة التربية الوطنية تترصد المتوفين لتفرج عن تعويضاتهم! (5.00)
إجراءات "صارمة" تدفعُ ممتهني التهريب إلى الاحتجاج في "تراخال" (5.00)
توسع العمران يرمي تاريخ شارع "البوليبار" بطنجة في جُب النسيان (5.00)
- عائشة البصري تكشف وجه عبد الكافي .. "تاجر دين وشيخ نساء" - (250)
- الخوصصة تصل سكة الحديد .. ولخليع يعلن المكتب شركة مجهولة - (76)
- اليوم الأول من مباحثات جنيف .. هدوء وآمال و"جمود الانفصال" - (62)
- النهاري يعتذر عن "إساءته" إلى سكان خنيفرة - (55)
- عائلات متهمين ترفض "تشويه السمعة" في ملف ترويج "كفتة الكلاب" - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الوداع الأخير يعيد جثمان "بوش الأب" إلى تكساس
عاد جثمان جورج بوش الأب، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، إلى قاعدة إلينجتون فيلد العسكرية في هيوستن، بولاية تكساس، استعدادا للوداع الأخير من عائلته وأصدقائه.
وتم نقل الجثمان إلى كنيسة سانت مارتن الأسقفية بمدينة تكساس، وهو المكان الذي كان الراحل وزوجته، السيدة الأولى السابقة باربرا بوش التي توفيت في أبريل من هذا العام، يذهبان إليه بانتظام.
تقام مراسيم تأبين بوش الأب غدا الجمعة، وبعد القداس الخاص سيتم نقل الرئيس الـ41 للولايات المتحدة إلى مثواه الأخير على متن قطار أطلق عليه اسم "بوش 414"، تكريما له.
رفات جورج بوش الأب سيوارى الثرى بجوار زوجته باربرا بوش، في مكتبة جورج بوش الواقعة في بلدة كولدج ستيشن بتكساس، على بعد 160 كيلومترا من هيوستن.
وكان بوش الأب طيارا عسكريا أثناء الحرب العالمية الثانية، وشغل منصب الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، وكذلك نائبا للرئيس الأسبق رونالد ريغان؛ قبل أن يفوز بالرئاسة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
و في الأخير الدوام لله .
ماذا ستقول أمام الله عن كل الجرائم ، التي
إِرتكبتَ أو أُرتُكبت على يدك .
منك لله .