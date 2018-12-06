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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تطلق إصلاحات جديدة لدخول الاتحاد الأوروبي

تركيا تطلق إصلاحات جديدة لدخول الاتحاد الأوروبي

تركيا تطلق إصلاحات جديدة لدخول الاتحاد الأوروبي
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 06 دجنبر 2018 - 14:40

صرح نائب وزير الخارجية رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، فاروق قايمقجي، بأن العلاقات بين بلاده والاتحاد بدأت مرحلة من التحسن، مشيرا إلى أن أنقرة أطلقت عملية إصلاح جديدة في سبيل الانضمام للاتحاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول إن بلاده والاتحاد الأوروبي "تجاوزا توتر العلاقات بينهما ... وأن الجانبين دخلا في مرحلة تطبيع وتحسين للعلاقات".

واعتبر أن "محاولة الانقلاب الفاشلة ألحقت ضررا كبيرا بمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كما أثرت على الثقة بين الطرفين، وأسفرت عن توقف الحوار بينهما بشكل كبير".

وكشف عن انعقاد مجموعة عمل خاصة في شهر غشت الماضي، بعد انقطاع دام حوالي ثلاث سنوات، للمضي في تدابير الانضمام للاتحاد الأوروبي.

ولفت الانتباه إلى أن تركيا أحيت مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد مجددا، وأنها مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.

وقال إنه لم يتبق لبلاده سوى تحقيق سبعة معايير لإتمام المعايير الـ 72 الخاصة بإعفاء الأتراك من شرط تأشيرة الاتحاد الأوروبي.

وأوضح قايمقجي، أن تركيا بدأت باستصدار جوازات سفر بيومترية مطابقة لمقاييس الاتحاد، وأن الجانب الأوروبي سيصادق على الجوازات قريبا، لينخفض معها عدد المعايير المتبقية إلى ستة فقط.

واعتبر أن "الطريق لحل الكثير من المشاكل التي تعترض الاتحاد الأوروبي يمر عبر عضوية تركيا في صفوفه، مثل مكافحة التطرف، واندماج المسلمين، والهجرة، ومكافحة الإرهاب، وأمن عرض الطاقة، وأمن أوروبا عموما، والعمال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد سعيد KSA الخميس 06 دجنبر 2018 - 15:13
السلام عليكم

قضت تركيا ردحا طويلا من الزمان وهي تسعى لدخول الإتحاد الآوروبي وقوبلت محاولاتها بالرفض بل في المحاولة الأخيرة صرح الإتحاد بأنه نصراني ليقنع تركيا بنسيان الفكره ولكن تركيا تعشق الإستجداء وطرق الأبواب، ربما ستلقح هذه المره بسبب إعتباري ردا على البريكاست البريطاني من يدري، الجدير بالذكر بأن آوروبا لا زالت تطمح لتحرير القسطنطينية (إسطنبول).
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2 - imad الخميس 06 دجنبر 2018 - 15:31
إلى الذين يشتمون أردوغان وتركيا.أنضرو أين وصلت تركيا.حنا المغاربة تانعرفو غانعيبو و نحللو.حنا لمغاربة فاهمين فكولشي.
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3 - العرب المنافقون الخميس 06 دجنبر 2018 - 15:35
هذه فقط مهدئات يبعته الصهيوني الخائن لانصاره و شعبه بمناسبة الانتخابات البلدية
كيف لاروبا ان تقبل دولة شعبها جائع يموت بالقهر و الجوع و يعاني البطالة
اقرؤ الاحصائيات الرسمية اكثر من النصف تحت خط الفقر اي اقل من دولارين في ايوم .
اقتصاد تركيا مبني على القروض فقط.
كيف لدولة معدل تضخمها 25،% ان تدخل في فضاء لا يتجاوز معدله تضخمه 2,5%
ااوهم الاردوغاني فقط
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4 - عادل ابو العدالة الخميس 06 دجنبر 2018 - 15:37
تركيا الان تختلف عن تركيا قبل 2002 عندما فاز حزب أردوغان الاسلامي الاخواني في الانتخابات البرلمانية بسبب الاموال القطرية و بسبب أمينة أردوغان زوجة أردوغان المحجبة اللتي جلبت لأردوغان ملايين الملايين الاصوات من التركيات المحجبات المتدينات , تركيا الان ليس فيها فصل للسلطات و ليس فيها صحافة حرة و اردوغان يمنع تدريس نظرية اصل الانواع و التطور لدارون, تركيا الان تسير نحو القرون الوسطى كما هي السعودية و أيران, فقط عندما يعود العلمانيون لحكم تركيا قد يوافق الاوربيون لدخول تركيا اليهم .
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