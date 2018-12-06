24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:15
|13:23
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رسالة إلى علماء الإسلام
- أولاد مولود ومحادثات جنيف
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- الخليع وأسعار تذاكر القطارات
- تونس... الانعطافات التي قد تسبق الفوضى
وزارة التربية الوطنية تترصد المتوفين لتفرج عن تعويضاتهم! (5.00)
إجراءات "صارمة" تدفعُ ممتهني التهريب إلى الاحتجاج في "تراخال" (5.00)
توسع العمران يرمي تاريخ شارع "البوليبار" بطنجة في جُب النسيان (5.00)
- عائشة البصري تكشف وجه عبد الكافي .. "تاجر دين وشيخ نساء" - (274)
- الخوصصة تصل سكة الحديد .. ولخليع يعلن المكتب شركة مجهولة - (79)
- اليوم الأول من مباحثات جنيف .. هدوء وآمال و"جمود الانفصال" - (63)
- النهاري يعتذر عن "إساءته" إلى سكان خنيفرة - (55)
- عائلات متهمين ترفض "تشويه السمعة" في ملف ترويج "كفتة الكلاب" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تركيا تطلق إصلاحات جديدة لدخول الاتحاد الأوروبي
صرح نائب وزير الخارجية رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، فاروق قايمقجي، بأن العلاقات بين بلاده والاتحاد بدأت مرحلة من التحسن، مشيرا إلى أن أنقرة أطلقت عملية إصلاح جديدة في سبيل الانضمام للاتحاد.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول إن بلاده والاتحاد الأوروبي "تجاوزا توتر العلاقات بينهما ... وأن الجانبين دخلا في مرحلة تطبيع وتحسين للعلاقات".
واعتبر أن "محاولة الانقلاب الفاشلة ألحقت ضررا كبيرا بمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كما أثرت على الثقة بين الطرفين، وأسفرت عن توقف الحوار بينهما بشكل كبير".
وكشف عن انعقاد مجموعة عمل خاصة في شهر غشت الماضي، بعد انقطاع دام حوالي ثلاث سنوات، للمضي في تدابير الانضمام للاتحاد الأوروبي.
ولفت الانتباه إلى أن تركيا أحيت مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد مجددا، وأنها مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.
وقال إنه لم يتبق لبلاده سوى تحقيق سبعة معايير لإتمام المعايير الـ 72 الخاصة بإعفاء الأتراك من شرط تأشيرة الاتحاد الأوروبي.
وأوضح قايمقجي، أن تركيا بدأت باستصدار جوازات سفر بيومترية مطابقة لمقاييس الاتحاد، وأن الجانب الأوروبي سيصادق على الجوازات قريبا، لينخفض معها عدد المعايير المتبقية إلى ستة فقط.
واعتبر أن "الطريق لحل الكثير من المشاكل التي تعترض الاتحاد الأوروبي يمر عبر عضوية تركيا في صفوفه، مثل مكافحة التطرف، واندماج المسلمين، والهجرة، ومكافحة الإرهاب، وأمن عرض الطاقة، وأمن أوروبا عموما، والعمال".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
قضت تركيا ردحا طويلا من الزمان وهي تسعى لدخول الإتحاد الآوروبي وقوبلت محاولاتها بالرفض بل في المحاولة الأخيرة صرح الإتحاد بأنه نصراني ليقنع تركيا بنسيان الفكره ولكن تركيا تعشق الإستجداء وطرق الأبواب، ربما ستلقح هذه المره بسبب إعتباري ردا على البريكاست البريطاني من يدري، الجدير بالذكر بأن آوروبا لا زالت تطمح لتحرير القسطنطينية (إسطنبول).
كيف لاروبا ان تقبل دولة شعبها جائع يموت بالقهر و الجوع و يعاني البطالة
اقرؤ الاحصائيات الرسمية اكثر من النصف تحت خط الفقر اي اقل من دولارين في ايوم .
اقتصاد تركيا مبني على القروض فقط.
كيف لدولة معدل تضخمها 25،% ان تدخل في فضاء لا يتجاوز معدله تضخمه 2,5%
ااوهم الاردوغاني فقط