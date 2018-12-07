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كُتّاب وآراء
أشهر جزيرة تايلاندية تحتاج إلى مياه نظيفة
قالت باحثة لوكالة الانباء الالمانية إن جزيرة "في في" الشهيرة في تايلاند تواجه نقصا حادا في إمدادات المياه النظيفة، وذلك بسبب سوء إدارة صناعة السياحة المحلية.
وهناك ما يصل إلى 10 آلاف شخص يقومون يوميا بزيارة الجزيرة السياحية، المعروفة بأنها كانت موقع تصوير فيلم هوليوود الشهير، "ذا بيتش" (الشاطئ)، في عام 2000. إلا أن الاضرار البيئية الناتجة عن السياحة، أدت إلى إغلاق خليج مايا منذ يونيو الماضي، إلى أجل غير مسمى.
وقد بدأت الشعاب المرجانية في خليج مايا - والتي كانت قد تضررت في السابق - في التعافي، حيث كان قد تم في الاسبوع الماضي تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، للعشرات من أسماك القرش وهي تسبح في المنطقة.
ومن جانبها، تقول سيتانج بيلايلار، وهي باحثة بارزة في الموارد المائية بجامعة كاسيتسارت في بانكوك، إن الجزيرة تواجه خطر بيئيا وصحيا آخر.
وتوضح سيتانج أن إمدادات الجزيرة من المياه النظيفة (غير الصالحة للشرب)، قد تلوثت بمعادن ثقيلة مثل الكادميوم والمنجنيز، بالاضافة إلى باكتيريا الايكو لاي.
وتقول الباحثة: "لقد سمعت عن شكاوى بشأن سوء جودة المياه، ووجود حالات إصابة بطفح جلدي، كنتيجة لذلك. إلا أنه من الممكن أن يكون هناك مشاكل صحية أكثر خطورة في حال استخدام المياه في غسل الصحون والمواد الغذائية".