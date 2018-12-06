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كُتّاب وآراء
"فاو" تسجل انخفاض أسعار الغذاء ببلدان العالم
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت في نوفمبر إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين بفعل ضعف أكبر في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والحبوب.
وبلغ مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 160.8 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقارنة مع مستوى معدل بلغ 162.9 في أكتوبر، وهذا هو أدنى مستوى للمؤشر منذ ماي عام 2016.
وقالت فاو إن إنتاج الحبوب العالمي في 2018-2019 من المتوقع أن يبلغ 2.595 مليار طن بانخفاض هامشي عن التوقعات السابقة وبما يقل بنسبة 2.4 بالمئة عن الإنتاج القياسي المرتفع المسجل في العام الماضي. وتتوقع المنظمة أن يبلغ إنتاج القمح العالمي 725.1 مليون طن في 2018-2019 بانخفاض 2.8 مليون طن عن التوقعات السابقة.
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تعليقات الزوّار (5)
ولكم التعليق؟
ولمذا المغرب يفعل فيه هذا؟