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الرئيسية | خارج الحدود | "فاو" تسجل انخفاض أسعار الغذاء ببلدان العالم

"فاو" تسجل انخفاض أسعار الغذاء ببلدان العالم

"فاو" تسجل انخفاض أسعار الغذاء ببلدان العالم
هسبريس - رويترز
الخميس 06 دجنبر 2018 - 22:33

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت في نوفمبر إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين بفعل ضعف أكبر في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والحبوب.

وبلغ مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 160.8 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقارنة مع مستوى معدل بلغ 162.9 في أكتوبر، وهذا هو أدنى مستوى للمؤشر منذ ماي عام 2016.

وقالت فاو إن إنتاج الحبوب العالمي في 2018-2019 من المتوقع أن يبلغ 2.595 مليار طن بانخفاض هامشي عن التوقعات السابقة وبما يقل بنسبة 2.4 بالمئة عن الإنتاج القياسي المرتفع المسجل في العام الماضي. وتتوقع المنظمة أن يبلغ إنتاج القمح العالمي 725.1 مليون طن في 2018-2019 بانخفاض 2.8 مليون طن عن التوقعات السابقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - هشام الخميس 06 دجنبر 2018 - 22:41
الا في المغرب او ربما صدقو كلام بن زيدان يوم بداية الزيادات فالمحروقان ان الاثمنة لن ترفع و تحية للشعب الفرنسي المقاوم شعب الانوار و الثورة و لستراتهم التي اعمو بها و سدو بها اعين و فم الجشع السياسي الذي لتهم المغرب و امتص دمه
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2 - ماندالين كليمانتين الخميس 06 دجنبر 2018 - 22:42
الحمد لله .. بغينا الدويش يشبع فبطنو و ينعس بسلام
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3 - طالب مغربي الخميس 06 دجنبر 2018 - 22:57
غير فالمووغريب اللي زايدين علينا حتا من مطيشة 7 دراهم مالنا فالصومال زعما راحنا فبلاد عااامرة ثروات طبيعية وفلاحة
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5
4 - يوسف الخميس 06 دجنبر 2018 - 23:07
من ينقدنا من جشع ـ الشناقة ـ في جميع ألأسواق التجارية للخضر والفواكه بالمغرب ؛حيث الضحية ألأول الفلاح ثم المستهلك.قسم ألإقتصاد بالعمالات متواطئ وتنخرهم الرشوة.
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2
5 - د.عبد القاهر بناني الخميس 06 دجنبر 2018 - 23:07
العالم كله إستبشر خيرا بإنخفاض جل الموادالإستهلاكية وذلك لإنخفاض تكلفة نقل اللضائع من جراء إنخفاض أسعار المحروقات إلا في المغرب. وقبل الحديث عن إقتراح الحكومة مع البتروليبن بتخفيض اللتر ب 60سنتيما دعونا نرجع لتصريحات وزير الحكامة الذي كان ينتشي بتثبيت اللتر في حدود 9 الى أن وصل مستواه 9،99 وكان يصرح أنه يعمل جاهدا على الرغم من أن سعر البرميل وصل حتى 120دولار $ واليوم الذي وصل سعره 60 دولار $ شن حربا ضروسا لتخفيض ثمن اللتر الواحد ب 60 سنتيما.
ولكم التعليق؟
ولمذا المغرب يفعل فيه هذا؟
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