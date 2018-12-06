24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:15
|13:23
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رسالة إلى علماء الإسلام
- أولاد مولود ومحادثات جنيف
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- الخليع وأسعار تذاكر القطارات
- تونس... الانعطافات التي قد تسبق الفوضى
توسع العمران يرمي تاريخ شارع "البوليبار" بطنجة في جُب النسيان (5.00)
خبراء مغاربة وأجانب يبحثون صون سجلماسة من خطر الاندثار (5.00)
- عائشة البصري تكشف وجه عبد الكافي .. "تاجر دين وشيخ نساء" - (280)
- الخوصصة تصل سكة الحديد .. ولخليع يعلن المكتب شركة مجهولة - (79)
- اليوم الأول من مباحثات جنيف .. هدوء وآمال و"جمود الانفصال" - (65)
- النهاري يعتذر عن "إساءته" إلى سكان خنيفرة - (55)
- عائلات متهمين ترفض "تشويه السمعة" في ملف ترويج "كفتة الكلاب" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الفلبين ترحل قسا أمريكيا متورطا في جرائم جنسية
قالت متحدثة باسم سلطات الهجرة في الفلبين إن مسؤولي إنفاذ القانون اعتقلوا قسا كاثوليكيا أمريكيا، يبلغ من العمر 77 عاما، بناء على مذكرة اعتقال تتعلق بجرائم جنسية أصدرتها محكمة أمريكية.
وأضافت المتحدثة أن كينيث برنارد هندريكس سُيرحل، بعد القبض عليه في منزله في نافال على جزيرة بيليران النائية، حيث عمل قسا لمدة 37 عاما إثر شكاوى من عشرات الأطفال.
وقالت المتحدثة دانا كريزيا ساندوفال، في بيان، "لن نسمح للمتحرشين جنسيا بافتراس أطفالنا". وتابعت أن هندريكس نُقل إلى العاصمة الفلبينية مانيلا حيث تتخذ السفارة الأمريكية إجراءات لترحيله لمواجهة اتهامات في ولاية أوهايو.
وقال هندريكس وهو مكبل اليدين لقناة تلفزيونية بعد اعتقاله "يحزنني ترك هذه البلدة" لكنه لم يشر للقضية.
وقال الأب جون إستينا من الأبراشية الكاثوليكية في بيليران إن الكنيسة أوقفت هندريكس عن العمل بعد أن فتحت تحقيقا رسميا قبل أكثر من شهر. وأضاف أن القس يواجه شكاوى جنائية في الفلبين.
وقال بوبي راكيبو الذي يرأس وحدة البحث عن الهاربين في إدارة الهجرة إن خطوة اعتقال هندريكس جاءت في أعقاب طلب من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بعد اتهامه بارتكاب جرائم جنسية خارج البلاد.
وأضاف أن طفلا يبلغ من العمر 12 عاما بين نحو 50 طفلا من بيليران أدلوا بشهاداتهم لمحكمة في أوهايو.