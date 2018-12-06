شركة "نستله" تسحب كمية من منتج خاص بالأطفال

هسبريس - رويترز

قررت شركة نستله سحب كمية من منتجها "ألفامينو"، وهو عبارة عن تركيبة من الأحماض الأمينية مخصصة للأطفال في ألمانيا، وقالت إن عبوات من المنتج تحتوي جرعة زائدة من المعادن قد تصيب الأطفال بالإعياء.

وقال فرع نستله في ألمانيا على موقعه الإلكتروني: "قد يصاب الطفل الذي يتناول منتجا من بين هذه العبوات القليلة (المعيبة) بالإعياء وأعراض مثل الدوار والقيء والصداع... ندعوكم للتوجه فورا إلى الطبيب في مثل هذه الحالات".

وحذرت نستله الآباء من استخدام منتج ألفامينو إذا كان من ضمن شحنة رقمها (80250346 جي.إيه)، وأضافت أن من الممكن تمييز المنتجات المعيبة بعد إعدادها من خلال لونها الرمادي أو الأخضر.