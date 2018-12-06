24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4408:1513:2316:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. توسع العمران يرمي تاريخ شارع "البوليبار" بطنجة في جُب النسيان (5.00)

  2. كلنا ضحايا.. فمن المسؤول؟! (5.00)

  3. إدانة "مول الكاسكيطة" بالحبس النافذ والغرامة (5.00)

  4. خبراء مغاربة وأجانب يبحثون صون سجلماسة من خطر الاندثار (5.00)

  5. "لارام" تقترب من الانضمام إلى تحالف "وان وورلد" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | شركة "نستله" تسحب كمية من منتج خاص بالأطفال

شركة "نستله" تسحب كمية من منتج خاص بالأطفال

شركة "نستله" تسحب كمية من منتج خاص بالأطفال
هسبريس - رويترز
الخميس 06 دجنبر 2018 - 19:46

قررت شركة نستله سحب كمية من منتجها "ألفامينو"، وهو عبارة عن تركيبة من الأحماض الأمينية مخصصة للأطفال في ألمانيا، وقالت إن عبوات من المنتج تحتوي جرعة زائدة من المعادن قد تصيب الأطفال بالإعياء.

وقال فرع نستله في ألمانيا على موقعه الإلكتروني: "قد يصاب الطفل الذي يتناول منتجا من بين هذه العبوات القليلة (المعيبة) بالإعياء وأعراض مثل الدوار والقيء والصداع... ندعوكم للتوجه فورا إلى الطبيب في مثل هذه الحالات".

وحذرت نستله الآباء من استخدام منتج ألفامينو إذا كان من ضمن شحنة رقمها (80250346 جي.إيه)، وأضافت أن من الممكن تمييز المنتجات المعيبة بعد إعدادها من خلال لونها الرمادي أو الأخضر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.