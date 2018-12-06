جرائم احتيال طبية تسجن 132 شخصا بالصين

هسبريس - إفي

ألقت الشرطة الصينية القبض على 132 شخصا ينتمون إلى شبكة مزعومة، استحوذت على ما يقرب من مليار يوان (145.3 مليون دولار)، عن طريق إيهام أشخاص بأنهم مصابون بالسرطان، وبأنهم "في خطر كبير"، حسبما ذكرت وكالة (شينخوا) الرسمية اليوم.

وقد تم القبض عليهم في سلسلة من المداهمات قامت بها قوات الشرطة، بدأت في أبريل الماضي، ضد أعضاء من هذه الشبكة، ووجهت لهم تهم القيام "بأكثر من 2000 جريمة احتيال طبية عابرة للحدود".

وقامت شركة مزورة، مقرها في مدينة داليان، شمال شرقي الصين، بتطوير شبكة احتيال على الصعيد الوطني، مُتخفيّة تحت غطاء صالونات التجميل لإجتذاب عملاء من الطبقة العليا الذين لا يتحدثون الإنجليزية أو ليس لديهم معرفة طبية.

وعرضت الصالونات المذكورة على بعض الضحايا رحلات إلى الولايات المتحدة وتايلاند، ومن ثم أقنعتهم بالخضوع لاختبارات طبية، قام بها أطباء مزعومون، وحذروهم من أنهم مصابون بمرحلة متقدمة من مرض السرطان وخدعوهم لشراء أدوية باهظة الثمن.

ووفقا لوزارة الأمن العام، فإن الأدوية المزعومة لم تكن أكثر من ملون غذائي.

ومن ناحية أخري، جمدت السلطات الصينية نحو 500 حساب مصرفي يشتبه في ارتباطها بواقعة الاحتيال، تحتوي على أكثر من 70 مليون يوان (10.2 مليون دولار).