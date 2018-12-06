24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:15
|13:23
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رسالة إلى علماء الإسلام
- أولاد مولود ومحادثات جنيف
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- الخليع وأسعار تذاكر القطارات
- تونس... الانعطافات التي قد تسبق الفوضى
توسع العمران يرمي تاريخ شارع "البوليبار" بطنجة في جُب النسيان (5.00)
خبراء مغاربة وأجانب يبحثون صون سجلماسة من خطر الاندثار (5.00)
- عائشة البصري تكشف وجه عبد الكافي .. "تاجر دين وشيخ نساء" - (285)
- الخوصصة تصل سكة الحديد .. ولخليع يعلن المكتب شركة مجهولة - (79)
- اليوم الأول من مباحثات جنيف .. هدوء وآمال و"جمود الانفصال" - (66)
- كولر يعلن نتائج لقاء جنيف .. لقاء ثان يجمع أطراف نزاع الصحراء - (52)
- ترخيص "التطبيقات" يضع ولاية البيضاء في مواجهة مع "التاكسيات" - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجيش الجزائري يضبط صواريخ مضادة للدبابات
أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن ضبط مخبأ للذخيرة اليوم الخميس يحتوي على 11 صاروخ جو-أرض مضاد للدبابات جنوبي البلاد .
وقالت الوزراة ، في بيان صحفي اليوم ، إن الصورايخ من عيار57 ملم، لافتة إلى أن العثور على المخبأ جاء إثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة برج باجي مختار القريبة من الحدود مع مالي.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن مفارز للجيش دمرت أمس الاربعاء ثلاث قنابل تقليدية الصنع و11 مخبأ للإرهابيين تحتوي كميات من الذخيرة ومعدات تفجير وأفرشة وأغراضا مختلفة للجيش الجزائري إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من ولايات تيزي وزو، جيجل، باتنة وبرج بوعريريج.