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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الجزائري يضبط صواريخ مضادة للدبابات

الجيش الجزائري يضبط صواريخ مضادة للدبابات

الجيش الجزائري يضبط صواريخ مضادة للدبابات
هسبريس - متابعة
الخميس 06 دجنبر 2018 - 18:31

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن ضبط مخبأ للذخيرة اليوم الخميس يحتوي على 11 صاروخ جو-أرض مضاد للدبابات جنوبي البلاد .

وقالت الوزراة ، في بيان صحفي اليوم ، إن الصورايخ من عيار57 ملم، لافتة إلى أن العثور على المخبأ جاء إثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة برج باجي مختار القريبة من الحدود مع مالي.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن مفارز للجيش دمرت أمس الاربعاء ثلاث قنابل تقليدية الصنع و11 مخبأ للإرهابيين تحتوي كميات من الذخيرة ومعدات تفجير وأفرشة وأغراضا مختلفة للجيش الجزائري إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من ولايات تيزي وزو، جيجل، باتنة وبرج بوعريريج.

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