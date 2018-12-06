إنقاذ عسكريين في تحطم طائرتين أمريكيتين باليابان

هسبريس - إفي

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم إنقاذ اثنين من عناصر قوات مشاة البحرية الأمريكية، في حين تتواصل أعمال البحث عن خمسة آخرين لا يزالون في عداد المفقودين، ما يأتي بعد حادث اصطدام طائرتين عسكريتين أمريكيتين أمام سواحل غربي اليابان.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 02:00 ت م الخميس (17:00 ت ج الأربعاء) على مسافة نحو 320 كلم من سواحل غرب اليابان بين طائرة مقاتلة طراز "إف إيه-18 هورنت" وأخرى طراز "كيه سي 130 هيركوليس" أثناء إجراء تدريبات مخططة بشكل منتظم عقب إقلاعهما من مطار إيواكوني.

ويجري تقديم الرعاية الطبية لأحد العسكريين الاثنين بواسطة الأجهزة الطبية التابعة للقاعدة الأمريكية في مدينة إواكوني اليابانية، حيث وصفت حالته بأنها مستقرة، بحسب تصريحات متحدث عن وزارة الدفاع في البلد الآسيوي، بينما لم يجر الكشف بعد عن وضع العسكري الثاني.

وتقوم السلطات الأمريكية المنتشرة في اليابان بالتحقيق حاليا في ملابسات الحادث، الذي وقع بينما كانت الطائرتان تجريان تدريبا على التزويد بالوقود في الجو.

ومن جانبه، وصف وزير الدفاع الياباني تاكيشي إيوايا الحادث بأنه "مؤسف"، مؤكدا أن ما هو مهم في الوقت الراهن العمل على انتشال باقي البحارة المفقودين.

وأرسلت اليابان 10 طائرات وست سفن من أجل تعزيز عمليات البحث والانقاذ.

ووقع هذا الحادث بعد أسبوعين من تحطم مروحية أمريكية طراز "إف إيه-18" في البحر جنوب شرقي ناها عاصمة محافظة أوكيناوا دون تسجيل ضحايا.