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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تخشى استمرار احتجاجات "السترات الصفراء"

فرنسا تخشى استمرار احتجاجات "السترات الصفراء"

فرنسا تخشى استمرار احتجاجات "السترات الصفراء"
هسبريس - رويترز
الخميس 06 دجنبر 2018 - 20:39

قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، الخميس، إن السلطات قلقة من انطلاق موجة أخرى من "العنف الهائل" والشغب في باريس مطلع الأسبوع المقبل من جانب محتجي حركة (السترات الصفراء).

وعلى الرغم من التنازل هذا الأسبوع عن خطط زيادة الضرائب على الوقود، والتي فجرت احتجاجات في أرجاء فرنسا، يكافح الرئيس إيمانويل ماكرون لتهدئة الغضب الذي أدى إلى أسوأ اضطرابات في وسط باريس منذ عام 1968.

وأضرم محتجون النار في سيارات وهشموا نوافذ متاجر ونهبوها ورسموا جداريات مناهضة لماكرون في أنحاء بعض من أرقى المناطق في باريس، حتى أنهم شوهوا قوس النصر، وأصيب عشرات الأشخاص واعتقلت الشرطة المئات في اشتباكات بين الجانبين.

وأعلن إدوار فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، أمس الأربعاء، أن حكومته تخلت عن زيادة الضرائب على الوقود التي كانت مقررة في عام 2019، بعد يوم من إعلانها تعليق العمل بهذه الزيادة لستة أشهر، في محاولة يائسة لنزع فتيل أسوأ أزمة تمر بها رئاسة ماكرون.

وقال المسؤول بالإليزيه إن المعلومات تفيد بأن بعض المحتجين سيأتون إلى العاصمة "للتخريب والقتل".

ويشكل خطر وقوع المزيد من العنف كابوسا أمنيا للسلطات التي تفرق بين محتجي (السترات الصفراء) السلميين والجماعات العنيفة ومثيري الفوضى والذين يأتون من أحياء فقيرة بهدف النهب وتقول إنهم تسللوا إلى صفوف الحركة.

وتفجرت حركة (السترات الصفراء)، المسماة بذلك نسبة إلى السترات التي يطالَب السائقون في فرنسا بالاحتفاظ بها في سياراتهم، في نوفمبر المنصرم بسبب الأعباء التي تشكلها ضرائب الوقود على كاهل الأسر؛ وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات، لتصبح تمردا واسعا وعنيفا أحيانا ضد ماكرون دون قائد رسمي يقودها.

وهناك مشاكل أخرى تلوح في الأفق أمام ماكرون من طلاب غاضبين ومزارعين يشتكون منذ زمن من أن تجار التجزئة يخفضون هوامش ربحهم، ومن تأخر زيادة مزمعة للحد الأدنى لأسعار الغذاء، كما أن سائقي الشاحنات يهددون بالإضراب اعتبارا من يوم الأحد.

وقال جيرالد دارمانان، وزير الميزانية، إن التخلي عن خطط فرض زيادات أخرى في الضرائب على الوقود في 2019 سيكلف خزانة الدولة أربعة مليارات يورو (4.53 مليارات دولار).

وقالت شركة الكهرباء الفرنسية، اليوم الخميس، إنها ستقدم مزيدا من الدعم للأسر التي تحول أنظمة التدفئة المركزية لديها المعتمدة على الوقود إلى أنظمة تعمل بالكهرباء.

وقال جون برنار ليفي، المدير التنفيذي للشركة التي تديرها الدولة، إن "الوقود باهظ ويسبب التلوث... قررنا بذل جهد لمساعدة الناس على تغيير أجهزة التدفئة لديهم".

وأضاف أن الشركة ستقدم دعما ماليا يصل إلى نصف الإعانات التي تقدمها الدولة، وتبلغ ثلاثة آلاف يورو (3399 دولارا) إلى الأسر محدودة الدخل وألفي يورو إلى أسر أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - wood الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:07
إذا فشل الشعب الفرنسي في إسقاط هذه الحكومة الفاسدة و تسلم زمام أموره ستتحول فرنسا إلى دولة مخزنية مثل المغرب و ستمارس على شعبها مختلف انواع التنكيل كما يفعل المخزن بالشعب المغربي !!
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2 - مروان الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:15
رجال جابو حقهم ودروك يطالبو بالزيادة كل احترماتي. Pour les gilet jaun
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3 - mehdi France الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:16
Ca devient critique. La gendarmerie a meme sorti les blindés. Ban lia ghan jam3o sikane.
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4 - ههههع الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:16
فعلا المغرب احسن من فرنسا ! فيما يخص فقط الامتيازات التي تمنح للوزراء والبرلامانين
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5 - سرمد الحق الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:30
لقد اقترب الوعد الحق و لم تعد الدكتاتورية و الدمقراطية الرأس مالية تنفع شيئا لأنهما من الملك الجبري القاهر للبلاد و العباد إنها بداية النهاية إن الأرض تدور دورتيها الأخيرتين لتعم بعدها القيامة الصغرى حيث ستتجلى أكبر فوضى في التاريخ كله مند قوم نوح ، حينها سيبقى فقط الثلث من البشر و الأرص ليعيشوا المرحلة الأخيرة من هده الحياة الدنيا و لتنعدم الحضارة التكنولوجية ليعود الناس في الإعتماد على دراعهم في كل شيء من السلم و الحرب ، فأعدوا و استعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى .
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6 - mmm الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:31
les gilets jaunes sont rentrés dans l histoire par la grande porte En répondant au roi Macron pour qui est méprisant avec les français
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7 - aziz الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:48
تحية لهؤلاء الناس عندما يعلمون ان هناك ظلم للشعب يتظاهرون من اجل حقهم بالقوة ماكاين لا الرغيب ولا هم يحزنون والدولة تستجيب بسرعة هنا الفرق بيننا بينهم الدولة عندنا حنا دايرة كالعصابة
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8 - abdellatif الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:51
C'est la vengeance de Dieu contre leur racisme
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9 - هل أفلت الجمهوريةالخامسة؟؟ الخميس 06 دجنبر 2018 - 21:52
يبدو أن حركة السترات الصفراء في الطريق نحو التوسع و التمدد لتشمل شرائح اجتماعية أوسع و طبقات من المجتمع الفرنسي المتضررة من السياسات النيولبرالية للرئيس ماكرون الذي سوق وباع الناخبين الفرنسيين الوعود الإنتخابية المعسولة و الوهم السياسي الشعبوي الزائف دون أن يلمسوا أي تغيير في أوضاعهم المعيشية المتردية مما اضطرهم للخروج للشارع احتجاجا عليها و طموحا في تغييرها ولربما قد ترفع شعارات مطالبة برحيل ماكرون و لما لا المطالبة بالتأسيس لجمهورية فرنسية سادسة..
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