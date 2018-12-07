اليسار الفرنسي يخطط لسحب الثقة من الحكومة

هسبريس - د.ب.أ

تعتزم العديد من الجماعات السياسية اليسارية طرح تصويت بحجب الثقة ضد الحكومة الفرنسية التي هزتها بالفعل حركة "السترات الصفراء" والاحتجاجات العنيفة التي أجبرت الرئيس إيمانويل ماكرون على التراجع عن فرض زيادة الضرائب على البنزين والديزل.

وبحسب وكالة أنباء بلومبرغ ، فإن حزب "فرنسا الأبية" الذي ينتمي إلى أقصى اليسار، جنبا إلى جنب مع الاشتراكيين والشيوعيين، الذين يحتلون معا 62 مقعدا من أصل مقاعد الجمعية الوطنية البالغ مجموعها 577 مقعدا قالوا أمس الخميس، إنهم بصدد طرح التصويت في أقرب وقت ممكن بحلول يوم الاثنين المقبل.

ومن المنتظر انطلاق المظاهرات مطلع الأسبوع المقبل، والتي حذر المسؤولون من أنها قد تتحول إلى اشتباكات بين مثيري الشغب والشرطة ، كما حدث في الأسبوع الماضي.

وقال أوغو بيرناليسيس نائب رئيس حزب فرنسا الأبية :" لدينا حكومة تسير مباشرة في طريق مسدود".

وأضاف بيرناليسيس أثناء خروجه من اجتماع مع أحزاب اليسار الأخرى :"انها مسؤوليتنا أن نضع حدا لهذا، والتأكد من أننا سنغير الحكومة وبالتالي سياساتها".