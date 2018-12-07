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الرئيسية | خارج الحدود | احتجاز عشرات التلاميذ يثير صدمة في فرنسا

احتجاز عشرات التلاميذ يثير صدمة في فرنسا

احتجاز عشرات التلاميذ يثير صدمة في فرنسا
هسبريس - الأناضول
الجمعة 07 دجنبر 2018 - 13:02

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، فيديو يظهر تلاميذ فرنسيين، وهم يجلسون على ركبهم وأياديهم خلف رؤوسهم، ضمن إجراء يكشف تعامل الشرطة معهم في مظاهرات الخميس، للمطالبة بتعديل نظام القبول في الجامعات.

وكان حساب مجموعة "مراقبي العنف الشرطي" على "تويتر" أول من نشر المقطع المصور، الذي ظهر فيه أيضا الطلاب محاطون بعدد من رجال الشرطة المجهزين بمعدات مكافحة الشغب كالخوذ، والهروات، والدروع، حسب صحيفة "ليبراسيون".

ويعود الفيديو لواقعة توقيف الشرطة الفرنسية، أمس، 153 تلميذا من مدرسة "سانت إكسبيري" في مدينة " مانت لاجولي" بمنطقة إيل دو فرانس، شمالي وسط فرنسا.

وحسب موقع قناة "لاشين إنفو" الفرنسية، احتجزت الشرطة 122 من التلاميذ المشار إليهم، إثر اتهامهم بالمشاركة في تجمعات مسلحة.

وخلال المظاهرات التي دعا إليها اتحادان طلابيان، أوقفت الشرطة 700 طالبا في جميع أنحاء فرنسا، فق ما تداولته وسائل إعلام محلية.

بدوره، أعرب نائب الأمين للنقابة العامة لمعلمي الدرجة الثانية "SNES-FSU"، الجمعة، عن صدمته من المشاهد التي ظهرت في المقطع المصور.

وقال في تصريحات نقلها، اليوم، موقع إذاعة "فرانس إنفو": " لقد صدمنا للغاية.. هذه الصور غير لائقة لديمقراطيتنا".

فيما علقت فاليري بيكريس، رئيسة المجلس المحلي لمنطقة إيل دو فرانس، على المقطع، بوصف مظاهرات الطلاب بأنها "مشاهد حقيقية لحرب العصابات".

وأضافت: أشعر بالصدمة إزاء العنف الذي انتشر في مدارس فرنسا الثانوية منذ أسبوع، كان لدينا مشاهدة حقيقة لحرب العصابات، سرقة سيارات وصناديق قمامة، وتهديد معلمين، لذا اعتقد أنه لابد من أن تهدأ الأوضاع".

ودعا الأربعاء، الاتحاد الوطني لاطب المدارس الثانوية "UNL" واتحاد المدارس الثانوية المستقلة والديمقراطية "FIDL" الطلاب إلى التظاهر، الخميس والجمعة للمطالبة بالتخلي عن نظام إصلاح التعليم الثانوي "BAC"، والاحتجاج على نظام القبول في الجامعات.

كما تزامنت المظاهرات مع احتجاجات "السترات الصفراء" ضد غلاء أسعار الوقود، وتكاليف المعيشة.

وأجبرت مظاهرات "السترات الصفراء" حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، على تقديم تنازلات، أبرزها إلغاء الضرائب على الوقود كان من المقرر فرضها العام المقبل 2019.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - حمادي الجمعة 07 دجنبر 2018 - 13:15
كل مشاكل فرنسا تأتي من اللوبي الصهيوني المسيطر على الإقتصاد و الآعلام و بالتالي السياسات المتبعبة من النخبة الحاكمة الموالية له...
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7
2 - المغربي الجمعة 07 دجنبر 2018 - 13:19
عندما نرى شعار فرنسا :
fraternité/ égalité/ liberté
و نسترجع دروس الغرب في حقوق الانسان و ما يحصل من الولايات المتحدة على حدودها نعلم ان شعار الحرية و خقوق الانسان ما هي الا دعايات و اساليب التدخل في الشؤون الداخلية سواءا في المغرب او باقي الدول النامية. مصطلح الديموقراطية او الحرية يرتبط بوعي كل مجتمع و بالاليات المدينة الداخلية التي تدافع عنهما و ليس علينا ان نقبل تدخل HRW او اي منظمة لمجرد التسويق و ألاعيب السياسة.
اتمنى من الجميع ان يفكر جيدا في هذه النقطة.
شكرا
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8
3 - رشيد العوني الجمعة 07 دجنبر 2018 - 13:21
العصا لمن لا يعصى إنها فرنسا اللتي تدعي حقوق الإنسان
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4
4 - yassine الجمعة 07 دجنبر 2018 - 13:31
مادا لو حدث هذا بالمغرب او دولة عربية لاقامت الدنيا بأكملها وخصوصا المنظمات الحقوقية المرتشية التي تخدم أجندة من يدفع أكثر
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10
5 - فرهاد مجيدي الجمعة 07 دجنبر 2018 - 13:31
ها الكﻻم فرنسا سيدة الحريات وحقوق الانسان كيف تتعامل مع التﻻميد وا فينكم ا المنتظم الدولي او فينك يا حقوق الانسان اوفينك يا حقوق الطفل او فينك يا اللي كايقولوا ماتقيش ولدي يا الله بانوا نددوا او ﻻ غامسيرين تنوضوا الفتنة في هدا البﻻد وتشتتوا العزيمة والقوة ديالوا
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6
6 - وائل الجمعة 07 دجنبر 2018 - 13:32
لا أرى أي مشكل، التلاميذ كانوا بإعداد كبيرة والشرطة اجبرتهم على الجلوس الى أن توضح الأمور ولتجنب الفوضى، في المدارس المغربية التلاميذ عنفوا وضربوا وادخلوا المستشفيات من طرف القوات العمومية عندما تظاهروا ضد حذف الساعة الإضافية.
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2
7 - محمد علمدار الجمعة 07 دجنبر 2018 - 13:32
ماهذا الذي يقع في فرنسا ؟لقد تزعزت فرنسا كثيرا في الايام الاخيرة....واش خرجات فيهم دعواتنا كيما خرجات فكارلوس غصن على قبال الساعة،؟؟؟؟؟؟؟
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