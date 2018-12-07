ترامب يعيّن صحافية سابقة سفيرة بالأمم المتحدة‎

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تعيين هيذر نويرت الصحافية السابقة في شبكة فوكس نيوز، سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلفا للسفيرة المستقيلة نيكي هايلي.

وقال ترامب من البيت الابيض إن نويرت الذي تولت السنة الماضية منصب المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيما لم تكن تحظى بأي خبرة سياسية، هي "امرأة موهوبة جدا وذكية جدا".

كما أعلن الرئيس الأمريكي أنه عين وليام بار الخبير القانوني الجمهوري وزيرا للعدل بعدما كان تولى هذا المنصب مطلع التسعينات خلال رئاسة جورج بوش الأب.

وقال ترامب "منذ البداية، وضعت اسمه على رأس اللائحة" في معرض تفسيره لقراره تعيين بار خلفا لجيف سيشنز الذي أقاله الشهر الماضي على خلفية ملف التحقيق الحساس في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.