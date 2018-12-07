إيطاليا تغرّم شركة "فيسبوك" عشرة ملايين يورو

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت السلطة الإيطالية الضامنة للمنافسة والسوق، الجمعة، أنها فرضت غرامة قدرها عشرة ملايين يورو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متهمةً إياه ببيع بيانات مستخدميه من دون إبلاغهم بشكل صحيح.

وجاء في بيان لسلطة مكافحة الاحتكار الإيطالية أن عملاق الإنترنيت "يحث المستخدمين بشكل خادع على أن يتسجلوا على منصة فيسبوك، من دون أن يبلغهم على الفور وبطريقة ملائمة، في مرحلة فتح حساب، بالأنشطة المربحة لأغراض تجارية، وبالبيانات التي قدموها".

واتهمت السلطة من جهة أخرى "فيسبوك" بأنه لا يحدد بوضوح "الغاية المربحة الكامنة وراء تقديم خدمات الشبكة الاجتماعية، ويؤكد بشدة أنها مجانية فقط".

ويتهم "فيسبوك" أيضا بـ"ممارسة عدوانية" في "فرض شروط" على مستخدميه؛ لأنه عندما يسعى المستخدم إلى "الحد من تقاسم معطياته"، تبلغه المجموعة أنه قد يتعرض "لقيود كبيرة" في الاستفادة من خدماتها.