24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1613:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟ عدد المشاركين : 27530
أرشيف الاستطلاعات

  1. كفتة الكلاب .. رواية أخرى (5.00)

  2. الأساتذة المُتعاقدون يتوعدّون أمزازي بشهر "ساخن" من الاحتجاجات (5.00)

  3. بطء حيازة وثائق إدارية يُغضب مواطنين بماسة (5.00)

  4. وفود دولية تحول أشغال منتدى الهجرة إلى خارطة طريق مستقبلية (5.00)

  5. شركة أوزون تتوج جمعيات فائزة في مسابقة "أنظف حيّ" بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تطلق من الصين قمرين صناعيين إلى الفضاء

السعودية تطلق من الصين قمرين صناعيين إلى الفضاء

السعودية تطلق من الصين قمرين صناعيين إلى الفضاء
هسبريس - الأناضول
الجمعة 07 دجنبر 2018 - 19:40

أطلقت السعودية، الجمعة، قمرين صناعيين إلى الفضاء على متن صاروخ من قاعدة جيوغوان في الصين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قوله، إن "هذا الإنجاز يأتي محصلة للجهود التي بذلتها المدينة على مدى سنوات في نقل وتوطين وتطوير العديد من التقنيات المتقدمة".

وأوضح أن "المدينة عملت على بناء الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات، وإنشاء البنى التحتية المتطورة، مما مكن المدينة من تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين (سعودي سات 5 أ) و(سعودي سات 5 ب) في معاملها بأيادٍ وطنية".

وأوضح أن "القمرين ستتم الاستفادة منهما في تزويد الجهات الحكومية بالصور الفضائية عالية الدقة التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وذلك لاستخدامها في شتى مجالات التنمية الوطنية".

وأشار إلى أنه "سيتم إدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم متطورة تقع في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض".

وأوضح أن "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (مؤسسة حكومية أنشئت عام 1977) سبق وأن أطلقت 13 قمرا صناعيا سعوديا ما بين عامي 2000 و2017".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.