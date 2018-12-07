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كُتّاب وآراء
السعودية تطلق من الصين قمرين صناعيين إلى الفضاء
أطلقت السعودية، الجمعة، قمرين صناعيين إلى الفضاء على متن صاروخ من قاعدة جيوغوان في الصين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قوله، إن "هذا الإنجاز يأتي محصلة للجهود التي بذلتها المدينة على مدى سنوات في نقل وتوطين وتطوير العديد من التقنيات المتقدمة".
وأوضح أن "المدينة عملت على بناء الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات، وإنشاء البنى التحتية المتطورة، مما مكن المدينة من تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين (سعودي سات 5 أ) و(سعودي سات 5 ب) في معاملها بأيادٍ وطنية".
وأوضح أن "القمرين ستتم الاستفادة منهما في تزويد الجهات الحكومية بالصور الفضائية عالية الدقة التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وذلك لاستخدامها في شتى مجالات التنمية الوطنية".
وأشار إلى أنه "سيتم إدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم متطورة تقع في مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض".
وأوضح أن "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (مؤسسة حكومية أنشئت عام 1977) سبق وأن أطلقت 13 قمرا صناعيا سعوديا ما بين عامي 2000 و2017".