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كُتّاب وآراء
شيخ مصري: "لا علاقات جنسية داخل الجنة"
أثار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر خالد الجندي جدلا واسعا، بعد تصريحه بأن الأعضاء التناسلية ووظائفها ستختفي في الآخرة.
وقال الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "لن تكون هناك علاقات جنسية في الجنة، بالمعنى المعروف لدينا، والجنة منزهة عن العلاقات الجنسية الموجودة في الدنيا".
وقابل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريح الجندي، ببعض التساؤلات، وتمنى البعض ألا يعمم تصوراته المستقبلية لنفسه على الجميع.
وعلق أحد النشطاء: "أحب فضيلة الشيخ خالد الجندي، لكن فيما يتعلق بتصوراته عن انعدام الأعضاء التناسلية في الجنة، على أساس أن (عشق الجسد فان) أتمنى أنه لا يعمم تصوراته المستقبلية عن نفسه علينا كلنا."
وتابع آخر: "ماذا عن آيات الحور العين، والنعيم من الأكل والشرب، كيف لنا أن نقرأ سورة الرحمن ونعيش مع آياتها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
يعرفون ماذا في الجنة وكأنهم كانو يعيشون فيها
الاحرى ان ينزه المرء نفسه في دنيا عن شبهات و قيام بالعمل الصالح في المجتمع و ان يكون فاعلا خيرا في مجتمعه افضل من هذه الامور الغيبية لا تفيد في شيء لذلك قال بعضهم اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع
المجتمع الان يحتاج الى تشبع بلاخلاق و احترام الاخر و ان يكون المسلم اسوة حسنة لباقي المسلمين و ان يحترم الناس بغض نظر عن دينهم سواء مسلمين او يهود او نصارى ... نتمنى الخير لكل خلق الله و سلام
اذا استطاع الانسان ان يدرك ان (الغرائز) هي صفات مودعة في الجسد البشري فهل يمكن ان نتصور ان الغرائز الدنيوية تبقى قائمة مع الجسد بعد الموت ..؟؟ وهل تطفأ الغرائز الانسانية في جسد الانسان بعد الموت او ان توقف الغرائز يشمل صنفا دون صنف ءاخر او ان الغرائز تستبدل بعد الموت بنظام غرائزي ءاخر ...!!!؟؟
لفظ ( حور ) من جذر ::حر .. حار .. حور .. حير .. حيرة .. احتار .. يحور .. يحتار .. حارة .. حراء .. حرور .. حرير .. حوار .. محور .. و .. و .. و ... )
إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ }14 سورة الانشقاق
يحور : هل هي ( حور ) الجنة؟
سؤال لدوي الالباب !!!
وكتلخيص : الحور العين : هي خامات خلق لم يطمثهن انس ولا جان !! هي خامات خلق في جنة الحياة الدنيا وظيفتها تاهيل ما تصدع من نظم الخلق !! وللتشببه هي مثل الخلايا الجدعية .
السلام
للتذكير اول شهوة آدم عليه السلام في الجنة هي الجنس.والله اعلم