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الرئيسية | خارج الحدود | شيخ مصري: "لا علاقات جنسية داخل الجنة"

شيخ مصري: "لا علاقات جنسية داخل الجنة"

شيخ مصري: "لا علاقات جنسية داخل الجنة"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 08 دجنبر 2018 - 16:39

أثار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر خالد الجندي جدلا واسعا، بعد تصريحه بأن الأعضاء التناسلية ووظائفها ستختفي في الآخرة.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "لن تكون هناك علاقات جنسية في الجنة، بالمعنى المعروف لدينا، والجنة منزهة عن العلاقات الجنسية الموجودة في الدنيا".

وقابل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تصريح الجندي، ببعض التساؤلات، وتمنى البعض ألا يعمم تصوراته المستقبلية لنفسه على الجميع.

وعلق أحد النشطاء: "أحب فضيلة الشيخ خالد الجندي، لكن فيما يتعلق بتصوراته عن انعدام الأعضاء التناسلية في الجنة، على أساس أن (عشق الجسد فان) أتمنى أنه لا يعمم تصوراته المستقبلية عن نفسه علينا كلنا."

وتابع آخر: "ماذا عن آيات الحور العين، والنعيم من الأكل والشرب، كيف لنا أن نقرأ سورة الرحمن ونعيش مع آياتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - khaald السبت 08 دجنبر 2018 - 16:45
المشايخ مثل هذا أصبحوا جهلاء و لا يفقهون دينا
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15
2 - مغربي السبت 08 دجنبر 2018 - 16:46
تسمى هده فتوة الآخرة فمن يعيش الآن في الآخرة فليسئل الشيخ
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15
3 - رشيد السبت 08 دجنبر 2018 - 16:47
سبقه في هذه الفكرة الباحث المصري أمين صبري منذ حوالي سنتين..
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6
4 - hafid السبت 08 دجنبر 2018 - 16:48
هاذ المصريين مراد فروسهوم اللهم إن هذا منكر
يعرفون ماذا في الجنة وكأنهم كانو يعيشون فيها
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10
5 - طنجاوي السبت 08 دجنبر 2018 - 16:50
الغرب يتقدم و يخترع و تفكيرنا في النساء و الجنس ،علماء الكبت
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40
6 - ناصر رجاوي السبت 08 دجنبر 2018 - 16:51
اتقى الله نتى كنتي تمة شكون قالك هدشي
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14
7 - abd السبت 08 دجنبر 2018 - 16:51
لي بغا أدير البوز ابق اخربق رآه العلم لله
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11
8 - simou السبت 08 دجنبر 2018 - 16:53
حور العين زواج روحي وليس جسدي والله أعلم
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1
9 - bounim السبت 08 دجنبر 2018 - 16:53
ربما حتى الاكل والشرب سينعدم في الجنة .الفقهاء يتحدثون عن الجنة وكأنهم رأوها بأعينهم ،كيف يعتقدون ان الجسد هو من سيذهب الى الجنة ماذا لو كانت الروح هي فقط من تذهب الى الجنة ، من الجيد طرح السؤال على ما أظن .
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7
10 - جبلي ابن الجبل السبت 08 دجنبر 2018 - 16:53
دابا حنا ضمنا لجنة بقانا غي نتناقشو شنو فيها..
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17
11 - صالح السبت 08 دجنبر 2018 - 16:53
فاش نافع اكون الجنس ولا ميكونش فالجنة هذ الراي ولا فكرة و فاش نافعة الانسان حاليا والو
الاحرى ان ينزه المرء نفسه في دنيا عن شبهات و قيام بالعمل الصالح في المجتمع و ان يكون فاعلا خيرا في مجتمعه افضل من هذه الامور الغيبية لا تفيد في شيء لذلك قال بعضهم اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع
المجتمع الان يحتاج الى تشبع بلاخلاق و احترام الاخر و ان يكون المسلم اسوة حسنة لباقي المسلمين و ان يحترم الناس بغض نظر عن دينهم سواء مسلمين او يهود او نصارى ... نتمنى الخير لكل خلق الله و سلام
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16
12 - العيدم السبت 08 دجنبر 2018 - 16:54
وماذا سيفعل الحور العين في الجنة يا علماء اخر زمان
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0
13 - Abderrahim Ouardighi السبت 08 دجنبر 2018 - 16:55
لا توجد جنة ولا نار ،فهد ه اكدوبة الانسان على الا نسان .هنا ك حق تراب سيعود الى تراب .فاحفروا قبور الف عام او ماءت عام ،فلا تجد ون الا عظيمات... تخوفو ن الناس ليطيعوكم وكفى...فليس لكم عمل الا الكذب والبهتان على الناس، لتربحوا اجوركم من المتخو فين. المصدرين للاسا طير....
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-22
14 - وديعه السبت 08 دجنبر 2018 - 16:55
احسنتم لا توجد :

اذا استطاع الانسان ان يدرك ان (الغرائز) هي صفات مودعة في الجسد البشري فهل يمكن ان نتصور ان الغرائز الدنيوية تبقى قائمة مع الجسد بعد الموت ..؟؟ وهل تطفأ الغرائز الانسانية في جسد الانسان بعد الموت او ان توقف الغرائز يشمل صنفا دون صنف ءاخر او ان الغرائز تستبدل بعد الموت بنظام غرائزي ءاخر ...!!!؟؟

لفظ ( حور ) من جذر ::حر .. حار .. حور .. حير .. حيرة .. احتار .. يحور .. يحتار .. حارة .. حراء .. حرور .. حرير .. حوار .. محور .. و .. و .. و ... )

إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ }14 سورة الانشقاق

يحور : هل هي ( حور ) الجنة؟

سؤال لدوي الالباب !!!

وكتلخيص : الحور العين : هي خامات خلق لم يطمثهن انس ولا جان !! هي خامات خلق في جنة الحياة الدنيا وظيفتها تاهيل ما تصدع من نظم الخلق !! وللتشببه هي مثل الخلايا الجدعية .

السلام
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2
15 - القرآن والسنة السبت 08 دجنبر 2018 - 16:57
بعض العلماء الله يهديهم. اجازو لنفسهم التحدث عن ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انصح الجميع بإصلاح أمور الدنيا فهيا. دار الامتحان ونبتعد عن الشبهات التي لأن تفيدنا في شيء إلا الانقسام والتعصب
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6
16 - من اهل الارض السبت 08 دجنبر 2018 - 16:57
الناس وصلوا المريخ واحنا تنقلبوا واش كاين الجنس في الجنة.
للتذكير اول شهوة آدم عليه السلام في الجنة هي الجنس.والله اعلم
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1
17 - متابعة السبت 08 دجنبر 2018 - 16:58
سواء كانت آراؤه صحيحة او خاطئة أعتبرها حاسمة لبعض المرضى اللذين يعتقدون أنهم سيدخلون الجنة باش يتبرعو بالحور العين ..الغيب في يد الله ..ولا مجال للدخول في تفاصيله ..
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5
18 - مراكش السبت 08 دجنبر 2018 - 16:58
لديك خارطة طريق الآخرة وتفاصيل الجنة والنار، بؤسا لك ولأمثالك.
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-1
19 - الحقيقة السبت 08 دجنبر 2018 - 16:59
نعم لاوجود لعلاقة جنسية بالمعنى الدنيوي اصلا فالقرأن لم يتطرق بتاتا لهده العلاقة.
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0
20 - ferial السبت 08 دجنبر 2018 - 16:59
القضية الكبرى في دخول الجنة والنجاة من العذاب.... أما غير ذلك فامره الى الله فحاجة الانسان في الدنيا الى الطعام من اجل سد الجوع ونمو الجسم وعمل الوظائف الحيوية مع ان الطعام لا يخلو من الشهوة.... في الجنة يوجد طعام لكن فقط للذة مع عدم افراز أي من الفضلات... نفس الشيء لباقي الشهوات الدنيوية
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