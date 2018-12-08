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كُتّاب وآراء
اعتقال 278 من محتجي "السترات الصفراء" بباريس
أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم السبت إلقاء القبض على 278 شخصا في العاصمة باريس من المشاركين في الاحتجاجات ضد زيادة ضرائب الوقود.
وبدأ المتظاهرون في الاحتشاد في بداية الأسبوع الثالث لاحتجاجات ما يطلق عليه وصف أصحاب "السترات الصفراء".
وأظهرت مشاهد تليفزيونية احتشاد أكثر من مئة شخص بالقرب من قوس النصر، الذي كان بؤرة لأعمال عنف الأسبوع الماضي، أصيب خلالها أكثر من مئة شخص.
ونشرت السلطات الفرنسية 89 ألف رجل شرطة فى مختلف أنحاء البلاد، بينهم 8 آلاف في باريس، مدعومين بعربات شرطة مدرعة، وهو الإجراء الأول من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات.
وقال راديو"فرانس إنفو" إنه يجرى التحقيق مع 32 من المقبوض عليهم، ولم تؤكد الشرطة هذا الرقم، ولكنها قالت إن هناك شبهات حول انضمام كثيرين ممن تم إلقاء القبض عليهم للاحتجاجات بهدف إثارة أعمال العنف، والتخريب والنهب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
من لا يعمل ويساعد على الرفع من وعي اخوانه من المواطنين و يقاتل من اجل تطور وطنه لا خير فيه...فنحن نعرف ان هذفهم هي بعض الدولارات التي يحصلون عليها من يوتيوب لقاء فيديوهاتهم او بعض الاوروهات من جمعيات مبتزة لقاء زعيقهم.
يحيا وطني المغرب و يحيا المغاربة الاحرار و الجزائريين الاحرار كذلك و لا عاش من خانهم.