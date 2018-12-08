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الرئيسية | خارج الحدود | اعتقال 278 من محتجي "السترات الصفراء" بباريس

اعتقال 278 من محتجي "السترات الصفراء" بباريس

اعتقال 278 من محتجي "السترات الصفراء" بباريس
هسبريس - د.ب.أ
السبت 08 دجنبر 2018 - 12:05

أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم السبت إلقاء القبض على 278 شخصا في العاصمة باريس من المشاركين في الاحتجاجات ضد زيادة ضرائب الوقود.

وبدأ المتظاهرون في الاحتشاد في بداية الأسبوع الثالث لاحتجاجات ما يطلق عليه وصف أصحاب "السترات الصفراء".

وأظهرت مشاهد تليفزيونية احتشاد أكثر من مئة شخص بالقرب من قوس النصر، الذي كان بؤرة لأعمال عنف الأسبوع الماضي، أصيب خلالها أكثر من مئة شخص.

ونشرت السلطات الفرنسية 89 ألف رجل شرطة فى مختلف أنحاء البلاد، بينهم 8 آلاف في باريس، مدعومين بعربات شرطة مدرعة، وهو الإجراء الأول من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات.

وقال راديو"فرانس إنفو" إنه يجرى التحقيق مع 32 من المقبوض عليهم، ولم تؤكد الشرطة هذا الرقم، ولكنها قالت إن هناك شبهات حول انضمام كثيرين ممن تم إلقاء القبض عليهم للاحتجاجات بهدف إثارة أعمال العنف، والتخريب والنهب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المالكي السبت 08 دجنبر 2018 - 12:27
يا ساتر كانت في الاول مضاهرات علئ قبل الضرائب ،الان اصبحت حتئ علئ غلاء المعيشة.الكثيرون اصبحو تحت خط الفقر ،لان الطبقة المتوسطة لحقت بالفقراء.شفت ربورتاجات عن السترات الصفراء يحكون مرارة العيش والفقر وهم يسكنون في بيوت كنباتها قديمة ومتاكلة ،بل حتئ الاكل لا يستطيعون شراء مايرغبون بتناوله واطفالهم بملابس قديمة ولم يعد بامكانهم كما كانو قبل سنوات ان يسافرو مع اطفالهم ويحتفلو براس السنة.انا انصدمت صراحة لم اكن اتوقع الحال اصبح هكذا .م
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2 - مصطفى01 السبت 08 دجنبر 2018 - 12:28
البعض منا يدعي ان فرنسا مثل الجنة والهجرة اليها ستحسن من المستوى المعيشي ، لكن الاعلام يعكس الصورة الحقيقية لماما فرنسا، اكيد ان الموت في بلادي الام خير من الموت في بلاد الغير.
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3 - mosi. السبت 08 دجنبر 2018 - 12:37
وأين هي حقوق الإنسان و حرية التظاهر يا فرنسا...لا تثقنون الا اعطاء الدروس للأخرين..وأين انتم يا بائعي أوطانكم و متملقي اوروبا..لا تثقنون الا النفخ في الجمر كالرابوز....
من لا يعمل ويساعد على الرفع من وعي اخوانه من المواطنين و يقاتل من اجل تطور وطنه لا خير فيه...فنحن نعرف ان هذفهم هي بعض الدولارات التي يحصلون عليها من يوتيوب لقاء فيديوهاتهم او بعض الاوروهات من جمعيات مبتزة لقاء زعيقهم.
يحيا وطني المغرب و يحيا المغاربة الاحرار و الجزائريين الاحرار كذلك و لا عاش من خانهم.
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