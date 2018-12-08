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الرئيسية | خارج الحدود | قتلى وجرحى في تدافع بحفل موسيقي بإيطاليا

قتلى وجرحى في تدافع بحفل موسيقي بإيطاليا

قتلى وجرحى في تدافع بحفل موسيقي بإيطاليا
هسبريس - افي
السبت 08 دجنبر 2018 - 12:30

لقي خمسة أطفال وسيدة مصرعهم فيما أصيب أكثر من 100 آخرين في تدافع داخل ملهى ليلي ببلدة كورينالدو بمقاطعة أنكونا الإيطالية إثر قيام شخص برش رذاذ فلفل على الأرجح أثناء حفل لمغني راب معروف.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية نقلا عن مصادر من الشرطة ان القتلى هم ثلاث فتيات وفتيان وأم ذهبت برفقة ابنتها لحضور حفل المغني الإيطالي سفيرا إباستا، بينما يوجد 12 شخصا بين المصابين في حالة خطيرة.

وقال بعض الشهود إنهم بدأوا في الركض بعدما انتباتهم حالة من الفزع لوجود رائحة حمضية فتوجهوا إلى مخارج الطوارئ التي كانت مغلقة.

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