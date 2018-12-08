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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات ترفع تمثيل المرأة في البرلمان إلى النصف

الإمارات ترفع تمثيل المرأة في البرلمان إلى النصف

الإمارات ترفع تمثيل المرأة في البرلمان إلى النصف
هسبريس - د.ب.أ
السبت 08 دجنبر 2018 - 17:37

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت، رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) إلى 50% ابتداء من الدورة القادمة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وجه برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50%، "في خطوة ترسخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد على دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة".

ويبلغ التمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي 22.5% ورفعها إلى 50% يضع "دولة الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم، من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات أن "تخصيص نسبة 50% للمرأة في الدورة الانتخابية القادمة للمجلس الوطني الاتحادي، تعطي دفعة كبيرة لترسيخ دور المرأة التشريعي والقانوني والبرلماني في مسيرتنا التنموية".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر "المرأة نصف المجتمع، وتستحق أن تمثل هذا النصف في مجلسنا الوطني الاتحادي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الحسين السبت 08 دجنبر 2018 - 18:00
لماذا الفرنكوفورية وتلامدتهم في صمت ونوم عميق عما يحدث في فرنسا واين التحضر الذي يتبجحون بها كل يوم.نراهم حينما يعتقل شخص في السودان او غزة او تركيا .يتهمونهم بالتخلف والتطرف والرجعية. لماذا تكيلون بمكيالين.
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2 - حمالة الحطب السبت 08 دجنبر 2018 - 18:00
تحية لاخواننا الاماراتيين الذين يعملون بجد للنهوض بدولتهم, وكثيرا ما نلاحظ انهم يتخلون تدريجيا عن ثقافة العتمة الذي تقزم دور المراة في المجتمع والتى ورثوها من جارتهم مملكة المنشار حاضرا والسيوف سابقا
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3 - مغربي السبت 08 دجنبر 2018 - 18:01
آش إيفيد ولو ترفع تمثيل المرأة مائة في مائة هاد الشي لتحسين صورتكم في العالم الدور سيأتي عليكم يا أقزام مال قارون لم ينفعه . ناطحات السحاب إنما هيا عبارة عن اسمنت و حديد فانية مهما طال الزمان والباقي والراسخ هو التقدم في العلم والمعرفة والابتكار والصناعة .ومؤسسات مبنية على الديمقراطية الحقة
برلمان اي برلمان تتبجحون به عليكم ان تغسلوا ايديكم من دماء اليمنيين ودماء المهاجرين اللذين بنوا الابراج بسواعدهم.وبنيت كلها الامارات بيد العمال الغلبة الضعفاء .أجرهم الشهري لا يساوي ثمن نعل اماراتي .
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4 - abdeslam from usa السبت 08 دجنبر 2018 - 18:10
السلام عليكم. ما هده المهزلة. هل ستكون انتخابات للمرشحين الرجال اولا, يختار من خلالها نصف البرلمان. وبعدها تقام انتخابات للنساء المترشحات يختار من خلالها النصف التاني للبرلمان.
ما دام ليس هناك انتخابات رئاسية كل 4 سنوات في البلاد العربية. لن تكون ديموقراطية ولا تقدم. الله غالب.
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5 - Abdelghani السبت 08 دجنبر 2018 - 18:12
المشكل ان البرلمانات و الحكومات العربية مجرد ديكور لتأثيث المشهد السياسي و دكاكين سياسية ... الدولة في كل البلدان الوطن العربي هي البرلمان و هي الحكومة و هي المعارضة و مجلس حقوق اﻹنسان و المجتمع المدني ... و اي شيء جاء خارج الدولة فهو مؤامرة خارجية و ماسونية و صهيونية و شيعة و إلحاد و شذوذ جنسي و اعداء الوطن و بوليزاريو و كذا
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6 - الحقيقة السبت 08 دجنبر 2018 - 18:22
اصلا البرلمان غير ديكور كل وحد عندو إمارة ونعاس فيها. غير ديروا العليات في البرلمان 100% لجوقة والغوات.
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7 - aghyour abarchan السبت 08 دجنبر 2018 - 18:40
Ils choisissent les femmes pour être la moitié de du nombre des parlementaires: ils CHOISISSENT....je répète: ils choisissent des parlementaires. va comprendre
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