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كُتّاب وآراء
أحدث دواء عالمي لسرطان القولون في الإمارات
أعلنت وزارة الصحة بالإمارات السبت تسجيل أحدث دواء عالمي لعلاج سرطان القولون في دولة الإمارات كأول دولة في المنطقة، مشيرة الى أنها بصدد تسجيل أحدث دواء لعلاج لسرطان اللوكيميا العام المقبل.
كما تستعد الوزارة الإماراتية لاعتماد دواء مبتكر، عبارة عن قرص دوائي واحد يعالج عدة أمراض، موضحة أنه أول دواء من هذا النوع تصنعه شركة "سرفيه" للدواء وقد أجازته الهيئة الأوربية للدواء، وهو عبارة عن قرص يعالج مرضى ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الدهون (الكوليسترول).
وقال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص بالإمارات اليوم إن موقع الدولة الاستراتيجي والبنية التحتية التي تمتاز بها الإمارات جعل منها محط نظار الشركات العالمية المصنعة للأدوية.
وأضاف عقب افتتاح شركة "سرفيه" للدواء ومقرها دبي، أن حجم السوق الدوائية في الإمارات العام الحالي بلغ 11.3 مليار درهم ( الدولار يعادل 3.67 درهم) بارتفاع 8.2 في المئة عن العام الماضي.
بدوره، قال بيير بيريز مدير عام شركة " سرفيه" لمنطقة الخليج إن حجم مبيعات الشركة من الأدوية في المنطقة يقدر بحوالي 110 ملايين دولار سنويا، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول بحوالي 40 مليون دولار تليها دولة الإمارات في المركز الثاني بحوالي 35 مليون دولار فيما يتوزع المبلغ المتبقي على باقي دول مجلس التعاون الخليجي.