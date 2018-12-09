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كُتّاب وآراء
الفاتيكان يتذكر 19 شهيدا للحرب الأهلية الجزائرية
تذكر بابا الفاتيكان فرانسيس أمس 19 شهيدا جرى تطويبهم في الجزائر بينهم سبعة كهنة قتلوا على أيدي متشددين في دير تبحرين خلال الحرب الأهلية الجزائرية بين عامي 1992 و2002.
وقال بابا الفاتيكان بعد صلاة اليوم "هؤلاء الشهداء في عصرنا كانوا مبلغين مخلصين للكتاب المقدس وبناة متواضعين للسلام وشهداء أبطال على نقاء المسيحية".
وأوضح أن "شهادتهم الشجاعه تمثل مصدر للأمل للجالية الكاثوليكية الجزائرية ونواة للحوار للمجتمع بأسره"، معربا عن ثقته في أن هذا التطويب "يمثل للجميع حافزا على بناء عالم من الأخوة والتضامن معا".
ولقى الضحايا، الذي تم الاعتراف بهم كشهداء، حتفهم أثناء الأعوام الـ10 التي استغرقها ما تعرف باسم (العشرية السوداء) في الجزائر خلال حقبة أسفرت عن مصرع أكثر من 300 ألف شخص وعشرات الآلاف من المفقودين.