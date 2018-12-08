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الرئيسية | خارج الحدود | اعتقال 400 شخص من "السترات الصفراء" ببلجيكا

اعتقال 400 شخص من "السترات الصفراء" ببلجيكا

اعتقال 400 شخص من "السترات الصفراء" ببلجيكا
هسبريس - د .ب .أ
السبت 08 دجنبر 2018 - 20:50

انتقلت عدوى الاحتجاجات في فرنسا على ارتفاع أسعار الوقود إلى بلجيكا اليوم السبت، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في الاشتباكات التي جرت مع المتظاهرين في العاصمة بروكسل، وألقت القبض على نحو 400 شخص.

وتركزت المظاهرات التي جرت اليوم في بروكسل إلى حد كبير في الحي الأوروبي الذى تتخذ فيه كثير من المؤسسات الأوروبية مقرات لها.

واصطدم ما يقدر بنحو 500 متظاهر يسيرون في المنطقة بالمتاريس التي أقامتها الشرطة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا"، وتمكن بعضهم من تخطي المتاريس واشتبكوا مع الشرطة، وألقوا بالزجاجات واللوحات الإرشادية على جنود الشرطة الذين ردوا عليهم بإطلاق الغازات المسيلة للدموع.

وقالت وكالة "بلجا" إن المحتجين ألقوا أيضا الحجارة وعبوات الطلاء وغير ذلك من المقذوفات، في طريق مجاور بالقرب من مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، ولجأت الشرطة إلى إطلاق مدافع المياه والغاز المسيل للدموع.

وأدت الاحتجاجات إلى عرقلة حركة المرور على الطريق الدائري الداخلي، بينما أغلق المتظاهرون شريانا مهما لحركة المرور يمر عبر الحي الأوروبي.

ومن جهة أخرى أغلق أصحاب السترات الصفراء في المنطقة الشرقية من بروكسل طريق السيارات المعروف باسم "إي.40" المؤدي إلى المنطقة الحدودية العابرة إلى فرنسا في وقت سابق اليوم، مما أجبر قائدي السيارات على تحويل مسارهم عبر بلدة أدينكرك، كما أغلق النشطاء طريق "إي.17" باتجاه أقصى الجنوب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - يوسف السبت 08 دجنبر 2018 - 21:00
السلام عليكم أين رد وزارة الخارجية عن تدخل بلجيكا في أحداث الحسيمة ورد الدين واجب
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18
2 - جونيمار السبت 08 دجنبر 2018 - 21:01
تلك الأيام نداولها بين الناس لافرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا اسود إلا بالتقوى اللهم ارزقنا القناعة والغنى عن الناس
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18
3 - مغربية وافتخر السبت 08 دجنبر 2018 - 21:16
التظاهر حق مشروع .. لكن عندما يتحول التظاهر الى صراع مع قوات الامن وتخريب الممتلكات وقطع الطرق ... فهذه فوضى كبيرة
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6
4 - الربيع الأصفر السبت 08 دجنبر 2018 - 21:28
بلدان المساوات والكرامة أنتهت فالربيع الأصفر قادم ودالك بسبب العولمة المتوحشة وأحتكار الاموال في فئة قليلة من اﻻغنياء وفرضهم سياستهم على الدول. كونوا على يقين فالسنوات القادمة لن يجد الأروبين شغل وسيدطرون لأحتجاجات والأعتصامات.لأسف
فأغلبيةالاروبيون يشتغلون طول النهار من أجل لقمة العيش والسكن.
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4
5 - عز الدين السبت 08 دجنبر 2018 - 21:35
واشفتوا الله استر العاقبة بخير فين هوما دوك البياعة الدين احترفوا التسول لاوروبا بداعي حب الديموقراطية والعدل ومجتمع متحضر المساواة وووو غبرتوا وتخصصتم بنعت المغرب باقدح النعوت شوفوا معنا جيدا من الاول 400 د باشار مشاو الحبيبيس حنا حتا دازت عامين اتفلقوا الناس تعطبوا تفرشخوا السيارات هلى قررنا نفرقوا ليهم الجوقة اكولشي كاي لغط وابكي قالك ضلموهم
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