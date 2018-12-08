اعتقال 400 شخص من "السترات الصفراء" ببلجيكا

هسبريس - د .ب .أ

انتقلت عدوى الاحتجاجات في فرنسا على ارتفاع أسعار الوقود إلى بلجيكا اليوم السبت، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه في الاشتباكات التي جرت مع المتظاهرين في العاصمة بروكسل، وألقت القبض على نحو 400 شخص.

وتركزت المظاهرات التي جرت اليوم في بروكسل إلى حد كبير في الحي الأوروبي الذى تتخذ فيه كثير من المؤسسات الأوروبية مقرات لها.

واصطدم ما يقدر بنحو 500 متظاهر يسيرون في المنطقة بالمتاريس التي أقامتها الشرطة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا"، وتمكن بعضهم من تخطي المتاريس واشتبكوا مع الشرطة، وألقوا بالزجاجات واللوحات الإرشادية على جنود الشرطة الذين ردوا عليهم بإطلاق الغازات المسيلة للدموع.

وقالت وكالة "بلجا" إن المحتجين ألقوا أيضا الحجارة وعبوات الطلاء وغير ذلك من المقذوفات، في طريق مجاور بالقرب من مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، ولجأت الشرطة إلى إطلاق مدافع المياه والغاز المسيل للدموع.

وأدت الاحتجاجات إلى عرقلة حركة المرور على الطريق الدائري الداخلي، بينما أغلق المتظاهرون شريانا مهما لحركة المرور يمر عبر الحي الأوروبي.

ومن جهة أخرى أغلق أصحاب السترات الصفراء في المنطقة الشرقية من بروكسل طريق السيارات المعروف باسم "إي.40" المؤدي إلى المنطقة الحدودية العابرة إلى فرنسا في وقت سابق اليوم، مما أجبر قائدي السيارات على تحويل مسارهم عبر بلدة أدينكرك، كما أغلق النشطاء طريق "إي.17" باتجاه أقصى الجنوب.