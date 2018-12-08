24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:17
|13:24
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هجمات "16 ماي" في سيدي مومن .. ما الذي تغّير بعد 15 سنة؟
- الاتحاد الإنجليزي يتجاهل حادثة فيلايني والكندوزي
- مزراوي يحرز جائزة أفضل موهبة في "الإيرديفيزي"
- فاخر يطالب القديوي بـ300 مليون أمام القضاء
- الإيقاف يُبعد الأحمدي عن مباراة الباطن المقبِلة
مغاربة يعتنون بالأقوال أكثر من الأفعال .. السبب أخطاء في التربية (5.00)
- باريس "تشتعل" .. ملثمو "السترات الصفراء" يواجهون غازات الأمن - (82)
- الخمليشي ينتقد فقهاء الأزهر ويحذر من فتوى "الطلاق الشفوي" - (74)
- شيخ مصري: "لا علاقات جنسية داخل الجنة" - (68)
- التعيينات الجديدة .. الإسلاميون خاسرون واليساريون أكبر "المقربين" - (61)
- باريس تتحول إلى "شبح" .. والمحتجون يرفعون السقف برحيل ماكرون - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سابقة .. سعوديات يباشرن عملهن بوزارة العدل
باشرت سعوديات، اليوم السبت، عملهن في مختلف أقسام وزارة العدل لأول مرة في تاريخ المملكة.
وذكرت صحيفة (عكاظ) أن الموظفات اللواتي دخلن المجال لأول مرة في تاريخ الوزارة بعد الإعلان عن وظائفهن العام الماضي باشرن أعمالهن في خمسة مجالات كانت "حكرا على الرجال".
ووفقا للصحيفة، تعمل الموظفات في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.
وتنوع عمل هؤلاء بين باحثات في مجالات الاجتماعية، والشرعية، والقانونية، ومساعدة إدارية، ومطورة برامج.
واستفادت هؤلاء الموظفات من تدريب استمر لشهر في إطار برنامج تأهيلي أعدته إدارة نسائية مستحدثة بوزارة العدل لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة، منها تمكين المرأة ومنحها فرصا وظيفية.
ونقلت الصحيفة عن مدير الإدارة العامة للأقسام النسائية بوزارة العدل فاطمة الشريم، قولها إن البرنامج التدريبي "سهل مهمة اطلاع الموظفات على ممارسة العمل وطريقته النموذجية والمثلى من أجل تقديم الخدمة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية".
وشهدت الفترة الأخيرة تسلم عدد من النساء السعوديات لمناصب قيادية في المملكة، ضمن مسعاها لتمكين عمل المرأة وفق رؤية 2030، الهادفة إلى رفع نسبة عمل النساء السعوديات من 22 في المائة إلى 30 في المائة.
كما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في شتنبر من العام الماضي، قرارا يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وهو ما اعتبر تحولا جوهريا في سياسة المملكة الإصلاحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
أعطوا للمرأة صفة القاضي و نائبة الوكيل و الوكيل العام
أنتم قوم خائفون من الحريات و من المناصفة بين الرجل و المرأة