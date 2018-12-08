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كُتّاب وآراء
المكسيكية فانيسا تفوز بلقب ملكة جمال العالم
فازت المكسيكية ، فانيسا بونس دي ليون، بلقب ملكة جمال العالم لعام 2018، حسبما ذكر منظمو المسابقة اليوم السبت.
وأقيمت المسابقة في نسختها الثامنة والستين بمدينة سانيا جنوبي الصين.
وتُوجت بونس دي ليون من جانب صاحبة اللقب للعام الماضي، الهندية مانوشي تشيلار.
وذكر المنظمون أن بونس دي ليون، الحاصلة على درجة في مجال إدارة الأعمال الدولية ، هي عضو في مجلس إدارة مركز لإعادة تأهيل الفتيات.
وقالت منظمة "ميس وورلد أورجانايزيشن" التي تنظم المسابقة في بيان: "إنها (تعمل) متحدثة باسم المعهد الوطني للشباب وتعمل كذلك عارضة أزياء ومقدمة (برامج) .. كما أنها تستمتع بلعب الكرة الطائرة والرسم وممارسة رياضة الأقراص الهوائية ".
وتنافست 118 امرأة على اللقب.
وقال المنظمون إن مليار شخص شاهدوا العرض على شاشة التلفزيون.