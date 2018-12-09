حزب الله اللبناني: كل إسرائيل في مرمى صواريخنا

هسبريس ـ مُتابعة

صرح نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، بأنه لا توجد نقطة في إسرائيل إلا وهي في مرمى صواريخ حزب الله.

وقال قاسم، في مقابلة مع صحيفة "الوفاق" الإيرانية نشرتها على موقعها الإلكتروني، "قواعد الاشتباك التي أوجدها حزب الله في لبنان وقواعد الردع التي وضعها أمام إسرائيل صعبت كثيراً فكرة الحرب الابتدائية من إسرائيل على لبنان".

وأضاف المتحدث :"الجبهة الداخلية الإسرائيلية معرّضة حتى تل أبيب، ولا توجد نقطة في الكيان الصهيوني إلا وهي معرضة لصواريخ حزب الله".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق الأسبوع الماضي حملة "درع الشمال"، على الحدود الشمالية، بهدف "كشف وإحباط الأنفاق الهجومية التي قام حزب الله بحفرها" على حد قوله؛ وقام الجيش الإسرائيلي حتى الآن بإعلان اكتشاف نفقين.