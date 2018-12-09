24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:46
|08:18
|13:25
|16:00
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بونوم: "ورشات الأطلس" تبرز تنوّع الصناعة السينمائية المغربية
- البكوش: جمود الاتحاد المغاربي مُفزع .. والخسائر فادحة للجميع
- الإكراهات المادية تفرمل تطور كرة القدم النسوية في "دار الضمانة"
- ضرائب وتأمينات مكلفة تضخم مصاريف معيشة المغاربة في زوريخ
- اتهامات لمندوبية الصحة ببولمان بتنقيل طبيب
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حزب الله اللبناني: كل إسرائيل في مرمى صواريخنا
صرح نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، بأنه لا توجد نقطة في إسرائيل إلا وهي في مرمى صواريخ حزب الله.
وقال قاسم، في مقابلة مع صحيفة "الوفاق" الإيرانية نشرتها على موقعها الإلكتروني، "قواعد الاشتباك التي أوجدها حزب الله في لبنان وقواعد الردع التي وضعها أمام إسرائيل صعبت كثيراً فكرة الحرب الابتدائية من إسرائيل على لبنان".
وأضاف المتحدث :"الجبهة الداخلية الإسرائيلية معرّضة حتى تل أبيب، ولا توجد نقطة في الكيان الصهيوني إلا وهي معرضة لصواريخ حزب الله".
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق الأسبوع الماضي حملة "درع الشمال"، على الحدود الشمالية، بهدف "كشف وإحباط الأنفاق الهجومية التي قام حزب الله بحفرها" على حد قوله؛ وقام الجيش الإسرائيلي حتى الآن بإعلان اكتشاف نفقين.