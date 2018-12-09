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الرئيسية | خارج الحدود | حزب الله اللبناني: كل إسرائيل في مرمى صواريخنا

حزب الله اللبناني: كل إسرائيل في مرمى صواريخنا

حزب الله اللبناني: كل إسرائيل في مرمى صواريخنا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:40

صرح نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، بأنه لا توجد نقطة في إسرائيل إلا وهي في مرمى صواريخ حزب الله.

وقال قاسم، في مقابلة مع صحيفة "الوفاق" الإيرانية نشرتها على موقعها الإلكتروني، "قواعد الاشتباك التي أوجدها حزب الله في لبنان وقواعد الردع التي وضعها أمام إسرائيل صعبت كثيراً فكرة الحرب الابتدائية من إسرائيل على لبنان".

وأضاف المتحدث :"الجبهة الداخلية الإسرائيلية معرّضة حتى تل أبيب، ولا توجد نقطة في الكيان الصهيوني إلا وهي معرضة لصواريخ حزب الله".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق الأسبوع الماضي حملة "درع الشمال"، على الحدود الشمالية، بهدف "كشف وإحباط الأنفاق الهجومية التي قام حزب الله بحفرها" على حد قوله؛ وقام الجيش الإسرائيلي حتى الآن بإعلان اكتشاف نفقين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - miloud tanger الأحد 09 دجنبر 2018 - 13:53
هههههه الشيعة واليهود سواسية وهم أعداء سنة النبي محمد صل الله عليه وسلم وأعداء المسلمين
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1
2 - سرور الأحد 09 دجنبر 2018 - 14:00
لقد فقد حزب الله مصداقيته عند العرب والمسلمين بمشاركته في سوريا لقمع الثورة السورية والتي حتى يبقى الحاكم المجرم الدكتاتوري المستبد فهذه الخطابات العنترية ما هي إلا لتغطية إجرامه ووحشيته التي قام بها نحو السوريين والتي يؤدي ثمنها الشعب اللبناني.
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3 - badr الأحد 09 دجنبر 2018 - 14:01
نفس الأسطوانة منذ خمسين سنة فما يمنعكم الآن من الدفاع عن إخوتكم الفلسطينييين؟ أو أنكم تعرفون أن إسرائيل وأمريكا ستدككم بالقنابل والصواريخ مع إمكانية إستعمال القنبلة النووية٠ مع التذكير في إسرائيل يوجد مفاعل ديمونة النووي لو إنفجر فليجمع الجميع حقائبه من سوريا إلى لبنان مرورا بجزء من مصر٠ أنتم مجرد لعبة في يد إيران للإبتزاز٠
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5
4 - مغربي الأحد 09 دجنبر 2018 - 14:01
إسرائيل و حزب اللات وجهين لعملة واحدة.
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7
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