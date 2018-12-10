خدمة "غوغل للترجمة" تقلل من تحيزها إلى الذكور

هسبريس - د.ب.أ

طورت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة "غوغل" خدمة الترجمة التي توفرها عبر الإنترنت للحد مما يبدو أنه تحيز للرجال على حساب النساء.

وأعلنت الشركة ترجمة أي جملة غير محددة لجنس الفاعل مرتين، الأولى على أساس أن الفاعل مؤنث والثانية على أساس انه مذكر، في حين أن الترجمة الافتراضية حاليا كانت تكتفي باستخدام ضمير المذكر فقط.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم"، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن هذه الخدمة الجديدة متاحة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، والبرتغالية والإسبانية والتركية.

وبحسب الرسالة التي نشرتها عبر الإنترنت فإنه في حال ترجمة جملة "أو بير دكتور" من اللغة التركية إلى اللغة الإنجليزية ستظهر عبارة "هي طبيبة"، وداخل مربع مجاور تظهر عبارة "هو طبيب"؛ حتى يختار المستخدم العبارة المناسبة للسياق.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" فإن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها شركة "غوغل" جعل أدواتها وخدماتها أقل تحيزا من ناحية النوع.

في نوفمبر الماضي توقفت تقنية "التأليف الذكي" (سمارت كومبوز) في خدمة البريد الإلكتروني "جيميل" عن اقتراح ضمائر أثناء كتابة الرسائل لتقليل احتمالات اقتراح ضمير خطأ؛ مثل اقتراح ضمير مذكر في حين أن المقصود هو ضمير مؤنث أو العكس. وكانت هذه الخاصية تقدم ضمير المذكر باعتبارها الخيار الافتراضي.

وتعتزم "غوغل" توسيع نطاق خاصية تقليل التحيز للنوع في المزيد اللغات التي تدعمها خدمة "جوجل ترجمة"، وكذلك توفيرها مع تطبيق "غوغل للترجمة" للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس" أو بنظام التشغيل "أندرويد".