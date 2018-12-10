تحضيرات بالسعودية لتنظيم سباقات نسوية للسيارات

هسبريس ـ مُتابعة

كشف رئيس الاتحاد السعودي لسباقات السيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان، عن استضافة سباقات نسائية مستقبلا في المملكة. وأوضح أنه تم إطلاق سباقات محلية نسائية في "كارتينغ" وداخل المضمار، لكنها فئات نسائية مخصصة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الامير خالد بن سلطان قوله: "إذا أصبح لدينا سائقات سعوديات يشاركن في مثل هذه البطولات، كما أنه في يوم 16 دجنبر سيكون هناك تجارب للسائقين والسائقات، ومن ضمنهم 8 سائقات سعوديات وسائقة إماراتية".

وأضاف "أتوقع لهم مشاركة قريبة في السنوات القادمة ونرى سعوديات مشاركات في سباقات عالمية، وأتوقع لهن مستقبلا واعدا، والعائق الوحيد أنه ليس لديهن رخصة دولية، حيث التي لديهن تختص بسباقات محلية ولكي يحصلن على رخص سباقات دولية عليهن اجتياز عدة سباقات معينة والعام القادم سيكون عندنا سائقات سعوديات".

وتستعد المملكة لاستقبال سباق "السعودية للفورمولا إي" (الدرعية 2018)، الذي يُقام في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى خلال الفترة من 13 حتى 15 من شهر دجنبر الجاري.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة عن طرح تذاكر سباق السعودية للفورمولا إي بأسعار تبدأ من 395 ريالًا وحتى 10 آلاف ريال، بمزايا عديدة، حيث سيشهد الحدث إقامة العديد من الفعاليات المتنوعة.

وتشهد الفعاليات المصاحبة لسباق "السعودية للفورمولا إي" إقامة حفلات موسيقية بحضور نجوم عالميين، ومنهم إنريكي إيغليسياس وجيسون ديرولو، وفرقة بلا آيد بيز والنجم المصري عمرو دياب.

ومن المُقرر أن يُحيي ديفيد جيتا وفرقة ون ريبابليك حفل ختام منافسات سباق "السعودية للفورمولا إي – الدرعية 2018"، وسيكون هناك العديد من الفعاليات الأخرى؛ كقرية "فورمولا إي" ومنطقة المشجعين التي تتيح للجمهور العديد من النشاطات التكنولوجية والألعاب الترفيهية وشاشات عملاقة.