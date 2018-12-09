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سقوط طائرة تنقل مسؤولين بشرق دولة السودان
الأحد 09 دجنبر 2018 - 12:35
أفاد تقرير إخباري سوداني بأن طائرة تقل والي ولاية القضارف، الواقعة شرق السودان، سقطت اليوم الأحد بينما كان في طريقه لإحدى المناطق.
ووفقا للموقع الإلكتروني لقناة "الشروق" السودانية فإن طائرة تقل والي القضارف، ميرغني صالح، وعدداً من المسؤولين سقطت حين كانت في طريقها لإحدى محليات القلابات، في زيارة تفقدية، ضمن إطار الجولات التي يقوم بها والي الولاية للمحليات.
ونقلت القناة عن مصادرها أن الاحتراق الذي شب في الطائرة العمودية كان كبيرا. وأشارت إلى أن هناك ناجين من الحادث دون أن تذكر أي تفاصيل إضافية؛ وما إذا كان الحادث أسفر عن سقوط ضحايا.
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