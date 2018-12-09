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برلمان لندن يحسم "اتفاق بريكست" الأسبوع القادم
الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:48
قال كواسي كورتن، وزير الدولة البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إن تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من التكتل، الذي توصلت له رئيسة الوزراء تيريزا ماي، سيجرى في موعده المقرر يوم الثلاثاء.
ونفى المسؤول الحكومي صحة ما تم تداوله إعلاميا حول احتمال تأجيل التصويت، وقال لمحطة "سكاي نيوز" إن ما يعرفه هو أن "التصويت سيجرى الثلاثاء وسط تطلع الحكومة للفوز به".