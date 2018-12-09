24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1813:2516:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فن التأمل: مستوى الممارسة (5.00)

  2. عاصمة النخيل تحتضن "حُزم التحسينات بالطيران" (5.00)

  3. شيخ مصري: "لا علاقات جنسية داخل الجنة" (5.00)

  4. انقلاب سيارة يصرع شابا نواحي ابن أحمد (5.00)

  5. باريس تتحول إلى "شبح" .. والمحتجون يرفعون السقف برحيل ماكرون (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | برلمان لندن يحسم "اتفاق بريكست" الأسبوع القادم

برلمان لندن يحسم "اتفاق بريكست" الأسبوع القادم

برلمان لندن يحسم "اتفاق بريكست" الأسبوع القادم
هسبريس - رويترز
الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:48

قال كواسي كورتن، وزير الدولة البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إن تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من التكتل، الذي توصلت له رئيسة الوزراء تيريزا ماي، سيجرى في موعده المقرر يوم الثلاثاء.

ونفى المسؤول الحكومي صحة ما تم تداوله إعلاميا حول احتمال تأجيل التصويت، وقال لمحطة "سكاي نيوز" إن ما يعرفه هو أن "التصويت سيجرى الثلاثاء وسط تطلع الحكومة للفوز به".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.