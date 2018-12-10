استطلاع: الناخبون يدعمون السترات الصفراء أوروبيا

هسبريس ـ مُتابعة

أظهر استطلاع للرأى العام أجراه معهد "إبسوس" فى فرنسا أنه إذا ترشحت حركة "السترات الصفراء"، التي أدت احتجاجاتها في الأسابيع الأخيرة الماضية، إلى إثارة أزمة سياسية واجتماعية خطيرة في فرنسا، للانتخابات الأوروبية في ماي القادم فإنها ستحصل على 12% من الأصوات وستكون القوة السياسية الثانية.

وقد جري الاستطلاع بعد تكليفات من حزب الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، قبل اليوم الرابع من تظاهرات الحركة، وتم تسريب نتائجه من قبل صحيفة "لو جورنال دو ديمانش".

ومع نسبة الـ12% ستحتل "السترات الصفراء"، التي وضعت الرئاسة الفرنسية في مأزق، المرتبة الثانية بعد حزب "الجمهورية إلى الأمام"، الذي حصل علي 21% من الدعم.

لكن فرضية ترشح "السترات الصفراء" في الانتخابات ما زالت أبعد ما يكون عن التحقق، مع الأخذ في الاعتبار الرفض الذي أبدته الحركة لأي تمثيل سياسي، ليس فقط لتنوعها الأيدولوجي، والمطالبات الداخلية، وإنما أيضا للاتهامات والتهديدات بين أعضائها.

وبدون هذه القائمة ستبقى نسبة الدعم لحزبي "إلي الأمام" و"الحركة الديمقراطية" بدون تغيير، عند 21%، وحزب "الجبهة الوطنية" 17%، بينما "فرنسا الأبية" 12%، مما يثبت أن هذين الكيانين هما الأكثر توافقا مع مواقف "السترات الصفراء".