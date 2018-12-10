ماكرون يواجه "السترات الصفراء" بلقاء مع النقابات

هسبريس ـ مُتابعة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النقابات العمالية وأصحاب العمل للاجتماع بهم، اليوم الاثنين، للتشاور معهم واستعراض التدابير التي ينوي اتخاذها لاحتواء أزمة "السترات الصفراء"، وهي الأخطر خلال الـ19 شهرا التي قضاها منذ توليه السلطة.

ووفقا لمحطة "فرانس إنفو" الإذاعية فمن المقرر أن يعقد الاجتماع صباحا، ومن المتوقع حضور كل من رئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ومسؤولون من البلديات وباقي المناطق. كما يتوقع أن تسبق الاجتماع خطبة عامة سيلقيها الرئيس الفرنسي.

وآثر ماكرون الصمت حتى عودته من قمة "جي 20"، التي عُقدت في بوينوس آيرس بالأرجنتين، وكلف رئيس الوزراء إدوارد فيليب بالتصدي لهذه الأزمة واحتواء احتجاجات "السترات الصفراء".

وكان فيليب قد استقبل وفدا من "السترات صفراء"، يعد من تيار المعتدلين، حيث نأى بنفسه عن العنف وطالب بتدخل رئيس البلاد باتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة، بينما اجتمعت وزيرة العمل، موريل بينيكو، بالنقابات وأرباب العمل في محاولة لاحتواء الموقف.