24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4708:1813:2516:0018:2219:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فن التأمل: مستوى الممارسة (5.00)

  2. عاصمة النخيل تحتضن "حُزم التحسينات بالطيران" (5.00)

  3. انقلاب سيارة يصرع شابا نواحي ابن أحمد (5.00)

  4. الجمهور السعودي ينبهر بأداء وقتالية أمرابط (5.00)

  5. الدخيل: الساكنة في الصحراء لا تنتظرُ الطّرق والعمارات و"الكريمات" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون يواجه "السترات الصفراء" بلقاء مع النقابات

ماكرون يواجه "السترات الصفراء" بلقاء مع النقابات

ماكرون يواجه "السترات الصفراء" بلقاء مع النقابات
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 00:45

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النقابات العمالية وأصحاب العمل للاجتماع بهم، اليوم الاثنين، للتشاور معهم واستعراض التدابير التي ينوي اتخاذها لاحتواء أزمة "السترات الصفراء"، وهي الأخطر خلال الـ19 شهرا التي قضاها منذ توليه السلطة.

ووفقا لمحطة "فرانس إنفو" الإذاعية فمن المقرر أن يعقد الاجتماع صباحا، ومن المتوقع حضور كل من رئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ومسؤولون من البلديات وباقي المناطق. كما يتوقع أن تسبق الاجتماع خطبة عامة سيلقيها الرئيس الفرنسي.

وآثر ماكرون الصمت حتى عودته من قمة "جي 20"، التي عُقدت في بوينوس آيرس بالأرجنتين، وكلف رئيس الوزراء إدوارد فيليب بالتصدي لهذه الأزمة واحتواء احتجاجات "السترات الصفراء".

وكان فيليب قد استقبل وفدا من "السترات صفراء"، يعد من تيار المعتدلين، حيث نأى بنفسه عن العنف وطالب بتدخل رئيس البلاد باتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة، بينما اجتمعت وزيرة العمل، موريل بينيكو، بالنقابات وأرباب العمل في محاولة لاحتواء الموقف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.