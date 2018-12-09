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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا ترفض تدخلات ترامب ضمن شؤونها الداخلية

فرنسا ترفض تدخلات ترامب ضمن شؤونها الداخلية

فرنسا ترفض تدخلات ترامب ضمن شؤونها الداخلية
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:49

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لو دريان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى عدم التدخل في أزمة "السترات الصفراء"، كونها شأنا داخليا، بنفس الطريقة التي لا تتدخل بها فرنسا في السياسة الداخلية الأمريكية.

وبسؤاله عن التغريدات التي كتبها ترامب عبر حسابه على شبكة "تويتر" الاجتماعية، قال لو دريان، في برنامج تلفزيوني علي القناة الإخبارية الفرنسية "إل سي أي"، "نحن لا نتدخل في السياسة الأمريكية الداخلية، ونريد أن يكون الأمر متبادلا".

وأشار وزير الخارجية الفرنسي، ساخرا، إلي أنه لا يعتقد أنه عندما قال ترامب إن المتظاهرين في فرنسا هتفوا له، ويشير بذلك إلي المسيرات المنظمة التي خرجت في نهاية هذا الأسبوع للمطالبة باتخاذ إجراءات في مواجهة تغير المناخ.

وأضاف المسؤول نفسه: "يجب أن نكون حذرين مع التصريحات، لأن الصور التي شوهدت في الولايات المتحدة والتي هُتف فيها لترامب، كانت قبل بضعة أشهر وتم أخذها في لندن".

وكرر الوزير الفرنسي: "نحن لسنا طرفا فى النقاشات الأمريكية، اتركونا نعيش حياة أمتنا".

وأصر ترامب، أمس، على أن سبب احتجاجات "السترات الصفراء" هو عدم شعبية اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي، التي قرر الانسحاب منها بعد بضعة أشهر من وصوله إلى السلطة.

وغرد ترامب قائلا: "اتفاق باريس للمناخ لا يعمل كثيرا لصالح باريس، بدليل الاحتجاجات وأعمال الشغب في جميع أنحاء فرنسا، الناس لا يريدون أن يدفعوا مبالغ كبيرة من المال، خاصة لدول العالم الثالث التي تدار بطريقة تثير الشكوك، بحجة حماية البيئة". وتابع الرئيس الأمريكي: "اهتفوا: نريد ترامب! .. أحب فرنسا!".

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