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الرئيسية | خارج الحدود | بين مراكش وبروكسل .. اتفاق الهجرة يحرم حكومة بلجيكا من الأغلبية

بين مراكش وبروكسل .. اتفاق الهجرة يحرم حكومة بلجيكا من الأغلبية

بين مراكش وبروكسل .. اتفاق الهجرة يحرم حكومة بلجيكا من الأغلبية
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:00

أجرى رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، تعديلا وزاريا اليوم الأحد بعد انسحاب الحزب الوطني الفلمنكي، المشتهر بتسمية "إن- في إيه"، من الحكومة احتجاجا على قراره بالموافقة على الاتفاق الأممي للهجرة المنتظر إقراره في مراكش.

وتترك هذه الخطوة ميشيل رئيسا لحكومة أقلية هشة، ستكون مضطرة للاعتماد على أصوات المعارضة في البرلمان، ومن المقرر إجراء الانتخابات الاتحادية في بلجيكا شهر ماي من سنة 2019.

وبعد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد، اليوم الأحد، أكد ميشيل رغبته في تجنب إجراء انتخابات مبكرة. وقال في مؤتمر صحفي إنه سيجري محادثات مع البرلمان معربا عن أمله في اتباع نهج بناء ومسؤول، بما في ذلك من جانب الحزب الوطني الفلمنكي.

وأصبحت أحزاب الائتلاف الثلاثة المتبقية، وهي الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي وحزب الأحرار الديمقراطيين الفلمنكيين، وحزب حركة الإصلاح الفرنكفوني الذي ينتمي إليه ميشيل، تسيطر على 52 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 150.

وتتركز الأزمة السياسية في بلجيكا على اتفاق الأمم المتحدة العالمي بشأن الهجرة، والذي من المقرر أن يصادق عليه زعماء العالم في اجتماع بمراكش.

وكان ميشيل قد تعهد، في شتنبر الماضي، بالمصادقة على الاتفاق. لكن منذ ذلك الحين أعرب الحزب الوطني الفلمنكي عن معارضته، متعهدا بأنه لا يمكنه البقاء في الحكومة إذا مضى رئيس الوزراء قدما في قراره.

وأعلن القصر الملكي في بلجيكا أن الملك فيليب قبل استقالة ثلاثة وزراء ينتمون إلى الحزب الوطني الفلمنكي، وهم وزير الداخلية جان جامبون ووزير المالية جوهان فان أوفيرتفيلدت، ووزير الدفاع ساندر لونز، فضلا عن وزيري الدولة تيو فرانكين وزوهال ديمير.

وجاء في البيان الذى صدر عقب اجتماع الملك مع ميشيل أنه "تم تعيين وزيري الدولة بيتر دي كريم وفيليب دي بيكر في منصبين وزاريين". وذكرت وكالة الانباء البلجيكية ان ماجي دي بلوك، وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية، ستتولى حقيبة اللجوء والهجرة التي كانت قد شغلتها من قبل.

وسيتولى نائب رئيس الوزراء الكسندر دي كرو، وفق المصدر نفسه، منصب وزير المالية .. في حين ستتم ترقية وزير الدولة بيتر دي كريم ليتولى منصب وزير الداخلية. من المقرر أن يتولى وزير الخارجية، ديدييه ريندرز، منصب وزير الدفاع بالإضافة إلى الدبلوماسية، وفقا لما ذكرته الوكالة نقلا عن مصادر قريبة من رئيس الوزراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ##### الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:16
بعض المرات تانقول هاذ الأوربيون والله الى من كثرة تقديس حقوق الإنسان ومن كثرة طيبتهم ومن كثرة رحمتهم ومن كثرة انسانيتهم أصبحوا لايغضون الطرف عن التهديدات التي تأتي من دول الجنوب دول العالم الثالث، لم يأخدوا الدرس من العمليات الإرهابية التي هزت عواصم بلدانهم.
أنا مع تشديد اجرائات الهجرة وخصوصا من المجتمعات الإسلامية لأن بعضهم أتبتوا أنهم خطر وانهم يولون أمرهم لتجار الدين والفتنة وليس للدولة التي احتضنتهم، ويكنون كل الكره للمجتمعات الديموقراطية وحقوق الإنسان بالرغم من أنهم نزحوا إليها من مجتمعاتهم التي "تحكم بالاسلام المعجزة "
فهم تسطا
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-21
2 - أبو بكر الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:38
ناس مكيهمهاش المنصب الحكومي . كيهمهم المبادئ التي يدافعون عنها و التي كانت سببا في نجاحهم في الإنتخابات.
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12
3 - Inox الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:47
أما عندنا فقد تمّ التوقيع على معاهدات واتفاقيات اممية لا تخُصّ ثقافتنا ولا دينَنا لا من قريب ولا من بعيد ومع ذلك كلّ " الأحزاب " المشكِّلة للحكومات أو المعارَضة منها انحنت و صفّقت لها وَلَمْ تَنْبُسْ بأي كلمة: ولو اطَّلع عليها المواطن العادي لجعلها سلاح له يقاضي بها مَن اعْترض عليه في حالة ممارسَته لها .(لا داعي لذكر أمثلة لمعاهدات)
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2
4 - غوبر فريد الأحد 09 دجنبر 2018 - 21:51
الدول الاروبية تعيش أزمات خانقة وهدفها التأثير على بعض الدول من شمال افريقيا لجعلها تستقبل ملايين المهاجرين مقابل المساندة السياسية وبعض ملايين الاوروهات وهذا هو الهدف من الاجتماع وليس ايجاد حلول اخرى خصوصا مع استمرار النهب الممنهج لثروات الدول الافريقية من طرف الغرب مقابل مساندة الانظمة الديكتاتورية الحاكمة
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5 - أسامة الأحد 09 دجنبر 2018 - 22:05
أنا أسكن ببلجيكا و يمكنني أن أقول أن الحزب الفلكنكي معروف بمعارضته لتسهيل الهجرة و المشكل هو أن رإيس الحكومة البلجيكية دخل بحزبه في هذه الأغلبية السويدية خروجا عن إجماع الأحزاب الفرنكوفونية التي رفضت الدخول مع حزب ال ن ف أ الذي بخروجه يرج الضربة لشارل ميشل...
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