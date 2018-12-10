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كُتّاب وآراء
النيجر تتخوف من قيام "بوكو حرام" بهجمات جديدة
أعرب وزير الدفاع في النيجر، كالا موتاري، عن تخوفه من شن جماعة "بوكو حرام" هجمات ضد قوات بلاده مطلع عام 2019.
وأشار موتاري، في مداخلة أمام البرلمان، إلى الوضع المقلق في نيجيريا المجاورة؛ حيث تمكنت بوكو حرام من تكبيد قواعد عسكرية للجيش خسائر كبيرة، مشددا على أن مسلحي الجماعة حصلوا على معدات جديدة واستعادوا نشاطهم.
وأعرب في هذا الصدد عن تخوفه من هجمات قد يشنها الإرهابيون ضد النيجر اعتبارا من يناير 2019، وهي الفترة التي يبدأ فيها انحسار مياه نهر كومادوغو، الذي يشكل حدودا طبيعية بين النيجر ونيجيريا، وحاجزا ضد تسلل المتمردين.
وقال الوزير: "نعتقد أن هذه المجموعة تمتلك ما يكفي من القدرات لشن هجمات واسعة النطاق ضد مواقعنا في أي وقت"، مؤكدا أن قواته تستكمل استعداداتها تحسبا لذلك.
واعتبر المسؤول أن "الجيش التقليدي قد لا يتمكن من القضاء على بوكو حرام"، معلنا أن بلاده اتخذت قرارا بتشكيل قواتها الخاصة بمساعدة من جيوش فرنسا وإيطاليا وأمريكا.