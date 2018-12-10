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كُتّاب وآراء
العراقيون يخلدون ذكرى هزم داعش بصلاة جماعية
يحتفل العراق اليوم الاثنين بالذكرى الأولى على الهزيمة العسكرية لتنظيم "داعش" بصلاة جماعية تمت دعوة جميع مواطني البلاد لها من أجل الصلاة لضحايا هجمات الجهاديين.
وطالبت الحكومة العراقيين بالوقوف في جميع المؤسسات والشوارع والأسواق، والأماكن الأخرى في البلاد، لقراءة الفاتحة والصلاة تضامنا مع ضحايا الحرب على تنظيم "داعش" التي انتهت في التاسع من دجنبر من عام 2017.
وسيفتتح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاحتفالات بخطاب متلفز بمناسبة حلول ذكرى نهاية الحرب التي استمرت ثلاثة أعوام.
وطالبت الحكومة جميع المواطنين برفع العلم العراقي على المؤسسات والمنازل، وفي الشوارع والسيارات، احتفالا بـ"هذا النصر العظيم"، وفقا لبرنامج الاحتفالات الذي نشره مكتب رئيس الوزراء.
وستطلق في المساء الألعاب النارية في جميع مدن العراق وستقام احتفالات عامة، وفقا للبرنامج.
وأعلن رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي الانتصار على تنظيم "داعش" في التاسع من دجنبر من عام 2017 بعد السيطرة على آخر البلدات التي كانت تخضع لسيطرة الجهادييين قرب الحدود السورية.
ويسيطر التنظيم الجهادي على عدة بلدات في سوريا في ضفة نهر الفرات ولديه أيضا خلايا نشطة في العراق تواصل شن هجمات على قوات الأمن والمدنيين.