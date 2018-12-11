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الرئيسية | خارج الحدود | أزمة العملة تخفض نسبة نمو الاقتصاد في تركيا

أزمة العملة تخفض نسبة نمو الاقتصاد في تركيا

أزمة العملة تخفض نسبة نمو الاقتصاد في تركيا
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 03:05

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد البلاد نما 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2018، ليأتي النمو دون التوقعات في استطلاع لرويترز والتي بلغت اثنين بالمئة.

كان من المتوقع أن ينخفض النمو مع تأثر الاقتصاد بمعدل التضخم المرتفع وتداعيات أزمة العملة.

وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقييم انكمش 1.1 بالمئة في الربع الثالث مقارنة مع الربع السابق.

أظهرت البيانات أن الاقتصاد نما بنسبة 5.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني بعد التعديل، مقارنة مع 5.2 بالمئة في التقديرات الأولية.

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