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الرئيسية | خارج الحدود | قضايا فساد تطارد رئيس وزراء سابق في ماليزيا

قضايا فساد تطارد رئيس وزراء سابق في ماليزيا

قضايا فساد تطارد رئيس وزراء سابق في ماليزيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 02:30

اعتقلت قوات من وكالة مكافحة الفساد في ماليزيا رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، لاتهامه التلاعب" في تقرير فحص خاص بصندوق استثمارت الدولة (1MDB)، فيما يمثل جزءا محوريا في قضية فساد، غير أنه أطلق سراحه بكفالة بعد ذلك بساعات.

وجرى استجواب نجيب في مكاتب وكالة مكافحة الفساد التي تحقق في القضية، وحيث اعتقل بعد وقت قليل من وصوله، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا ستار".

وبعد مرور ساعتين على الاعتقال، أطلقت السلطات سراح نجيب بكفالة رغم أنه لم يعرف بعد متى سيدفعها، حسب ما نشر موقع "نيو ستريتس تايمز".

وكانت هيئة الرقابة العامة قد صرحت، في نهاية نونبر الماضي، بأنه كان قد تم التلاعب في حسابات صندوق "1MDB" بمعرفة وموافقة نجيب.

وإلى جانب هذه الاتهامات، سيتعين استجواب نجيب (65 عاما)، رئيس الوزراء خلال الفترة بين عامي 2009 و2018 ، في 38 تهمة فساد؛ بينها غسيل أموال وسوء استخدام السلطة.

وأنشأ نجيب صندوق "1MDB" في عام 2009 بوصفه صندوقا حكوميا مخصصا لجذب مشاريع الاستثمار والتطوير النافعة للبلاد.

وتقدر وزارة العدل الأمريكية أنه جرى تحويل نحو 4.5 مليارات دولار من "1MDB"، بينها نحو مليار دولار قد تعرضت للغسيل في أمريكا بشراء أثاث ويخوت ومجوهرات وأعمال فنية؛ وغيرها.

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